ختام دورات معهد الأئمة والخطباء في محافظة الطائف

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الخليج - محمد المرحبي
حضور مدير إدارة الدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة الشيخ أسامه بن علي الصيقل اختتم فرع الوزارة بمكةأمس الأربعاء 30 من شهر ربيع الأولى لعام 1441 دورات معهد الأئمة والخطباء في محافظة الطائف
وقال الصيقل بتوجيهات من معالي وزير الشؤون الإسلاميةالشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ نفذ فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة دورات معهدالأئمة والخطباءوالتي أقيمت في كل من جدة والطائف ورنية والمويه ورابغ
حيث يأتي ذلك حرصا من الوزارة على تطوير منسوبيها في شتى المجالات عبر هذه الدورات والبرامج والتي سيكون لها الأثر الكبير في تطوير الأعمال والبرامج الدعويةعلى كافة الأصعدة مثمنا لجميع من ساهم وشارك في هذه الدورات من دعاة وأئمة وخطباء ومؤذنين وإدارات مساجد
مشيدا بمتابعة فضيلة مدير عام فرع الوزارة بمكة الدكتور سالم الخامري وفضيلة مساعده الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الجويبري لتلك الدورات مما ساهم في نجاحها بشكل كبير وختم حديثه داعيا بأن يحفظ الله ديننا وبلادنا وقيادتنا الصالحة الناصحة وأن يديم علينا الأمن والأمان والرخاء والإستقرار
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