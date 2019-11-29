شركة تبحث عن "متذوق قهوة خبرة" مقابل 32 ألف جنيه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 29 نوفمبر 2019

الخليج 365

عرف عشاق القهوة، أنه لا يوجد شيء أفضل من فنجان القهوة الإيرلندية اللطيفة والساخنة في ليلة باردة، وإذا استطاعوا، قد يقضون الموسم بأكمله، وهم يحتسون مشروبهم المفضل، لذا هناك بشرى جيدة لعشاق القهوة، وهي وظيفة شتوية مثالية، كل مهامها هي تناول القهوة.



يبحث موقع Reservations، المتخصص في عرض التقييمات السياحية، عن أفضل متذوق للقهوة الأيرلندية، للعمل في مدينة نيويورك الأمريكية، يكون لديه خبرة واسعة بها، يعمل طوال شهر ديسمبر المقبل، على تجربة أفضل الحانات والمطاعم في المدينة، وكتابة مراجعات وآراءه حول القهوة الأيرلندية في كل مكان يزوره.

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يزور من يفوز بالوظيفة، 8 بارات ومطاعم مختارة في الفترة ما بين 10 و17 ديسمبر، في كل مكان منهم، مطالب بشيء واحد فقط، وهو شرب كوب أو 2 من القهوة الأيرلندية، لكتابة مراجعة عنها.

بمجرد أن ينتهي من يفوز بالوظيفة من عمله في كل مكان بشكل منفصل، سيكتب مراجعته وملاحظاته في تقرير من 300 كلمة عن كل مكان زاره، ويصنف أيهما هو الأفضل لديه عند الانتهاء منهم جميعا.

وتجدر الإشارة، إلى أن الشركة تتطلب الذهاب إلى هذه القضبان في أيام منفصلة، ستظهر مراجعاتهم على موقع Reservations.

أما عن الشروط، يجب أن يكون عمر المتقدمين 21 عامًا أو أكبر ومصرحًا قانونيًا للعمل في الولايات المتحدة، وسيحصل المرشح المحظوظ على 500 دولار، بالإضافة إلى مكافأة عن السفر والكتابة بقيمة 1500 دولار، أي إجمالي 2000 دولار (32 ألف و240 جنيه) مقابل العمل لمدة أسبوع واحد.

للتقديم، يجب كتابة وصف يتراوح ما بين 150 و200 كلمة عن مشروبك المفضل في العطلة، وملء نموذج عبر الإنترنت على Reservations، والطلبات مفتوحة الآن حتى 1 ديسمبر، ويتم الإعلان عن المتقدم الفائز في 2 ديسمبر.