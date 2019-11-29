شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة ضحايا احتجاجات العراق إلى 45 قتيلا وعشرات الجرحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتلت قوات الأمن العراقية بالرصاص 45 محتجا على الأقل، الخميس بعدما اقتحم متظاهرون القنصلية الإيرانية خلال الليل وأضرموا النيران، فيها فيما قد يمثل نقطة تحول فى انتفاضة على السلطات المدعومة من طهران.

ولقى ما لا يقل عن 29 شخصا مصرعهم عندما فتحت القوات النار على متظاهرين أغلقوا جسرا فى مدينة الناصرية الجنوبية قبل فجر يوم الخميس كما تجمع المحتجون فى وقت لاحق عند مركز للشرطة. وقالت مصادر طبية إن عشرات أصيبوا أيضا بجروح.

وسقط أربعة آخرون قتلى فى العاصمة بغداد حيث أطلقت قوات الأمن الذخيرة الحية والطلقات المطاطية قرب جسر على نهر دجلة. كما قتل 12 متظاهرا فى اشتباكات وقعت فى مدينة النجف، وفى الناصرية تحدى آلاف المشيعين حظرا للتجول ونزلوا للشوارع للمشاركة فى جنازات قتلى الاحتجاجات.

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وشكلت لقطات مصورة للمحتجين وهم يهللون خلال الليل بينما كانت ألسنة اللهب تستعر فى القنصلية تغيرا مذهلا بعد سنوات شكل فيها النفوذ الإيرانى لدى الشيعة فى الدول العربية عاملا مهما فى المشهد السياسى فى الشرق الأوسط.