شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يجيز قانون "تفكيك" نظام الرئيس السابق البشير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر التلفزيون الرسمى، أن الاجتماع المشترك لمجلس السيادة الانتقالى ومجلس الوزراء فى السودان أجاز فى وقت متأخر من مساء اليوم الخميس، قانونا بهدف "تفكيك" نظام الرئيس السابق عمر البشير.

وقال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك على تويتر تعليقا على القرار "قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس قانونا للانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة هذا الشعب بعد أن أنهكته ضربات المستبدين وعبثت بثرواته ومقدراته أيادى بعض عديمى الذمة قصيرى الخطو فى مضمار القيم والشرف والأمانة والحقوق". (تغطية صحفية هشام عبد الخالق وآلاء سويلم - إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)