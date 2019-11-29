شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى يوجه بالتحقيق فى أحداث العنف بمحافظتى النجف وذى قار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدي، بتشكيل لجنة للتحقيق بالأحداث التى جرت فى محافظتى ذى قار والنجف الأشرف والتى رافقها أعمال عنف أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية. وقالت قيادة العمليات المشتركة فى بيان أوردته قناة " السومرية نيوز" الخميس - إن اللجنة ستكون برئاسة المستشار العسكرى لرئيس الوزراء.، بدورها أعلنت شرطة النجف، فرض حظر للتجوال حتى صباح غد الجمعة. يذكر أن محافظتى ذى قار والنجف شهدتا مواجهات بين القوات الأمنية والمتظاهرين أدت إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى بين الجانبين.

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