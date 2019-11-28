محمد بن سلمان يزور معرض "إكسبو 2020"

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اسماء السيد - دبي: زار الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، اليوم الخميس، معرض "إكسبو 2020" في مدينة دبي.
ولدى وصوله برفقة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، والشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض إكسبو، ووزير الدولة لشؤون التعاون الدولي بوزارة الخارجية المديرة التنفيذية لإكسبو ريم الهاشمي؛ اطلع ولي العهد السعودي على قبة (الوصل)، واستمع لشرح على مجسم لتصميم معرض "إكسبو 2020"، وكذلك الجناح الإماراتي في المعرض، وأبرز أقسامه والأنظمة المستخدمة فيه.
كما زار الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد دبي، موقع جناح المملكة المشارك في معرض "إكسبو 2020 دبي"، واستمعا لشرح عن الجناح وأقسامه المختلفة، والمبني على مساحة تفوق 13 ألف متر مربع، وما يضمه من صالة عرض مزودة بنحو 50 مقعداً، ومرکز استكشاف تعرض فيه معلومات إثرائية تعزز ما يتم استعراضه في الجناح.
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