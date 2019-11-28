دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Jony Ive يتوقف رسمياً عن العمل في شركة ابل ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلن Jony Ive رئيس قسم التصميم في شركة ابل عن توقفه رسمياً عن العمل في شركة ابل، وذلك بعد أن شكل شركة للتصميم تعرف ب LoveFrom بالشراكة مع Marc Newson.

كان Jony Ive قد أشار في صيف هذا العام إلى خططه للتوقف عن العمل في شركة ابل خلال الفترة القادمة، واليوم أعلن رسمياً عن الخروج من فريق العمل في شركة ابل.

ظهر Jony Ive في فريق العمل الخاص بشركة ابل في صفحة الشركة الرسمية حتى وقت قريب، إلا أن رئيس قسم التصميم في شركة ابل توقف رسمياً الآن عن العمل في ابل، وذلك قبل إنطلاق الإصدار المقبل للشركة iPhone 12.

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من جانب أخر تعد شركة ابل واحدة من عملاء شركة LoveFrom التي أنشأها Jony Ive بالشراكة مع Marc Newson، لذا تستمر شركة ابل في التعاون مع Jony Ive بشكل جديد.

ويأتي هذا التغيير في فريق عمل ابل قبل إنطلاق هاتف iPhone 12، بينما تشير التوقعات إلى أن ابل قد خططت مسبقاً لهذا التغيير، إلا أن خروج Jony Ive من فريق التصميم سيسلط الضوء بشكل أكبر على تصميم هاتف iPhone 12 العام المقبل.

المصدر

هذا الموضوع Jony Ive يتوقف رسمياً عن العمل في شركة ابل ظهر على التقنية بلا حدود.