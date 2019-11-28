الجيش الأردني يحبط تسلل 7 أشخاص من سوريا ويصيب اثنين منهم

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

أعلن الجيش الأردني، الخميس، إحباط محاولة تسلل 7 أشخاص، حاولوا اجتياز أراضي المملكة من الجارة الشمالية سوريا.

جاء ذلك وفق ما بثه الجيش على موقعه الرسمي، نقلًا عن مصدر عسكري وصفه بـ "المسؤول".

وقال المصدر، إن الجيش وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية أحبطا الخميس، محاولة تسلل سبعة أشخاص لاجتياز الساتر من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية.

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واستدرك مبينًا: "تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى إصابة اثنين منهم وتراجعهم إلى داخل العمق السوري".

وأضاف: "بعد تفتيش المنطقة تم ضبط مليونا و294 ألف حبة كبتاجون و105 طلقات (ذخيرة) لأسلحة أوتوماتيكية، وجرى تحويلها إلى الجهات المختصة".

وشهد الأردن خلال السنوات الماضية، مئات حالات التسلل والتهريب، خاصة من جارتيه الشمالية والشرقية، سوريا والعراق، نتيجة تردي الأوضاع الأمنية في كلا البلدين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.