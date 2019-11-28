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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تويتر يتراجع عن قرار أغضب مستخدميه حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 نوفمبر 2019
الخليج 365
تراجع موقع "تويتر" عن قرار بالتخلص من الحسابات غير النشطة عبر منصته، استجابة للملايين من مستخدميه الغاضبين.
وجاء الغضب تحديدا من أسر أصحاب الحسابات المتوفين، الذين أشاروا إلى أن قرار "تويتر" سيتسبب في فقدان حسابات أحبائهم وحذف كافة ذكرياتهم.
وكان موقع التغريدات أعلن أنه سيقوم في 11 ديسمبر المقبل، بإلغاء تنشيط جميع الحسابات التي لم تقم بتسجيل الدخول في أي وقت خلال الأشهر الستة الماضية.
ولكن أعلن "تويتر"، أمس الأربعاء أنه تم تعليق الخطوة، حتى يتمكن أن إيجاد طريقة جيدة لإحياء ذكرى أصحاب الحسابات المتوفين.
وقال "تويتر" فى بيان: "سمعنا بشأن تأثير ذلك على حسابات المتوفين، وكان هذا خطأ من جانبنا، ولن نقوم بإزالة أى حسابات غير نشطة حتى نبتكر طريقة جديدة للأشخاص لإحياء ذكرى حسابات المتوفين".
وأضاف "تويتر" أن حذف الحسابات سيطبق داخل الاتحاد الأوروبى فى الوقت الحالى، لتصل الولايات المتحدة فيما بعد.
يشار إلى أن موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، يتيح لأصدقاء وأقارب أصحاب الحسابات المتوفين بالإبلاغ عن وفاتهم، لكي يتمكنوا من إعداد صفحة خاصة لمشاركة الذكريات حولهم، على عكس "تويتر" الذي مازال لم يغير في الجداول الزمنية بشأن مستخدميه، حتى بعد وفاتهم.
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