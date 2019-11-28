بشار الأسد يشكك في مقتل البغدادي: نكتة ظريفة من ترامب

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

شكك الرئيس السوري بشار الأسد في رواية مقتل أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، ووصفها بأنها "مسرحية"، وذلك في جزء من حواره مع مجلة "باري ماتش" الفرنسية، الذي نقله موقع "CNN بالعربية".

وقال الأسد، إن توجيه الرئيس الأمريكي الشكر لسوريا وقت مقتل البغدادي ليس إلا "واحدة من النكت الظريفة لترامب.. إنها نكتة"، على حد تعبيره، قائلا: "أضحك عندما يُطرح سؤال إذا كانت دمشق أعطت الأمريكيين معلومات عن البغدادي، لأن السؤال الأهم الذي يجب أن نسأله هو هل أن البغدادي قتل فعلاً أم لا؟ وهل هذه المسرحية الجميلة التي قام بها الأمريكيون حصلت في الحقيقة؟".

وعندما قاطعه المراسل بأن تنظيم "داعش" اعترف بمقتل البغدادي، رد الأسد: "نعم طبعاً.. لكن داعش هي صنيعة أمريكية، داعش جزء من المسرحية.. لقد علّموا البغدادي التمثيل عندما كان في السجون الأمريكية في العراق"، موضحا: "لذلك أنا أقول هذه المسرحية الكبيرة، ولكن هل حصلت؟ لا نعرف.. هذا لا يعني أنه لم يقتل، ولكن إن قُتل، فهو لم يقتل لأنه إرهابي. كانوا قادرين على ضرب داعش عندما كانت تأخذ النفط من سوريا للعراق ولم يفعلوا".