دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سامسونج تسجل براءة إختراع جديدة لجهاز لوحي بتصميم قابل للطي ظهر على التقنية بلا حدود.

رصدت براءة إختراع جديدة لشركة سامسونج تكشف عن خطط سامسونج لتطوير جهاز لوحي قابل للطي تنافس به إصدار مايكروسوفت الأخير Surface Duo.

تستمر العملاق الكوري في محاولات تطوير إصدارات جديدة من الأجهزة اللوحية والهواتف القابلة للطي، فبعد أن قدمت التصميم القابل للطي في هاتف Galaxy Fold، والصدفي في الإصدار الأخير من الهواتف الذكية، تستعد سامسونج لتطوير جهاز لوحي بتصميم قابل للطي يحاكي ما قدمت شركة مايكروسوفت.

ولقد نشرت شركة سامسونج خلال الفترة الماضية إعلان تشويقي يكشف عن الملامح الأولى لإصدار الشركة القادم المميز بالتصميم القابل للطي Galaxy Fold 2، كما كشفت رسمياً عن هاتف Galaxy FoldW20 5G الذي أطلق في السوق الصيني.

Advertisements

أيضاً كُشِف عن رؤية جديدة في تصميم الأجهزة اللوحية عبر Go Digital، حيث سجلت العملاق الكوري براءة إختراع لجهاز لوحي قابل للطي، حيث يطوى الجهاز بشكل أفقي، كما يتميز بشاشة عريضة، ومن المتوقع أن نشهد هذا التصميم مع إنطلاق الجيل القادم من أجهزة Galaxy Fold.

المصدر

هذا الموضوع سامسونج تسجل براءة إختراع جديدة لجهاز لوحي بتصميم قابل للطي ظهر على التقنية بلا حدود.