خادم الحرمين الشريفين يعزى ماكرون فى ضحايا حادث تحطم مروحيتين بمالى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، فى ضحايا حادث تصادم مروحيتين فرنسيتين فى جمهورية مالي. وأعرب الملك سلمان - فى برقيته حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية واس - اليوم الخميس - عن تعازيه وصادق مواساته للرئيس ماكرون ولأسر الضحايا. كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولى العهد السعودى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ببرقية عزاء مماثلة للرئيس الفرنسى .

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