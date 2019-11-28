شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء الهند: ندعم القضية الفلسطينية فى جهودها لإنشاء دولة مستقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي رسالة إلى الرئيس الفلسطينى محمود عباس بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وجاء فيها،"أود أن أؤكد على دعم الهند القوي للقضية الفلسطينية ..كما أعرب عن تضامني مع الشعب الفلسطيني في جهوده الرامية إلى إنشاء دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة والمتحدة التي تعيش في سلام جنبا إلى جنب مع إسرائيل".

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وأضاف،"لقد أسهمت زيارتي لفلسطين في العام الماضي في تعزيز العلاقات التاريخية بين الهند وفلسطين وسوف تستمر مبادراتنا الرامية لتعزيز دعم المشروعات وبناء القدرات في الإسهام في بناء الأمة الفلسطينية..وبينما نحتفل باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني نأمل في سرعة استئناف الحوار بين فلسطين وإسرائيل للتحرك قدما نحو التوصل لحل شامل من خلال المفاوضات".