شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة بالقاهرة تنفي ما نُشر على لسان السفير.. اختلاقات ومزاعم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت سفارة المملكة في القاهرة، اليوم الخميس، بياناً نفت فيه تصريحات مختلقة نُسبت إلى السفير أسامة نقلي ونُشرت في موقع “صدى الأمة”.

وأكدت السفارة أن السفير لم يُدلِ مؤخراً بأي تصريحات لوسائل الإعلام المصرية أو الأجنبية.

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وعبّرت السفارة عن أسفها لنشر الموقع المذكور اختلاقات على لسان السفير؛ خصوصاً المزاعم المتصلة بأحداث العراق.

وشدّدت السفارة على احترام المملكة لسيادة الدول، مؤملةً توخي المصداقية والدقة.