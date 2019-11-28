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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عطل مفاجئ يصيب فيسبوك وانسجرام والسبب مجهول والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 نوفمبر 2019
الخليج 365
منذ ساعات قليلة، واجه عدد من المستخدمين من مختلف أنحاء العالم عطل مفاجئ لموقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك"، نتج عنه بطئ شديد في خدمات التصفح والتحميل.
ووفقًا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل"، فقد انتشر هاشتاج "تعطل فيسبوك" موقع "تويتر"، إذ غرد آلاف من المستخدمين، معبرين عن سوء الخدمة بكلًا من موقع "فيسبوك" و"إنستجرام"، وبدأت الأعطال الفنية تواجه المستخدمين تحديدًا منذ الساعة 2 مساءً بتوقيت العاصمة الإنجليزية لندن.
وتعتبر البرازيل وبعض والولايات الأمريكية كانت الأكثر تضررًا من هذه الأعطال الفنية، حسب ما أوضحته خريطة الأعطال على مستوى العالم.
ومن جهته، لم تصدر شركة "فيسبوك" أي بيانات أو معلومات عن مواجهة أي أعطال فنية، أو تلقي أي شكاوي من المستخدمين.
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