عطل مفاجئ يصيب فيسبوك وانسجرام والسبب مجهول 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 نوفمبر 2019

الخليج 365

منذ ساعات قليلة، واجه عدد من المستخدمين من مختلف أنحاء العالم عطل مفاجئ لموقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك"، نتج عنه بطئ شديد في خدمات التصفح والتحميل.

Advertisements

ووفقًا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل"، فقد انتشر هاشتاج "تعطل فيسبوك" موقع "تويتر"، إذ غرد آلاف من المستخدمين، معبرين عن سوء الخدمة بكلًا من موقع "فيسبوك" و"إنستجرام"، وبدأت الأعطال الفنية تواجه المستخدمين تحديدًا منذ الساعة 2 مساءً بتوقيت العاصمة الإنجليزية لندن.

وتعتبر البرازيل وبعض والولايات الأمريكية كانت الأكثر تضررًا من هذه الأعطال الفنية، حسب ما أوضحته خريطة الأعطال على مستوى العالم.

ومن جهته، لم تصدر شركة "فيسبوك" أي بيانات أو معلومات عن مواجهة أي أعطال فنية، أو تلقي أي شكاوي من المستخدمين.