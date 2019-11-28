بحضور سفير الجمهورية الفرنسية في مصر .. ديكاتلون الفرنسية تفتتح ثالث فروعها في السوق المصري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 نوفمبر 2019

الخليج 365

شهد السيد السيد ستيفان روماتيه سفير الجمهورية الفرنسية في مصر افتتاح شركة ديكاتلون مصر التابعة لمجموعة ديكاتلون الفرنسية (Decathlon Group) والمتخصصة في مجال الملابس والمعدات الرياضية، فرعها الجديد داخل مول سيتي سنتر بمصر الجديدة، بحضور السيد السيد إريك بودوين المدير الإقليمي لشركة ديكاتلون مصر، والسيد عبد الرحمن أحمد مدير التوسعات الإقليمي لشركة ديكاتلون مصر، ويشكل الفرع الجديد واحداً من أهم عناوين التسوق في المنطقة لتوفير مختلف المستلزمات الرياضية من ألبسة وأحذية وأجهزة ومعدات لعشاق ممارسة الرياضة بجميع أنواعها، بهدف جعل الرياضة في متناول الجميع وبأسعار مناسبة لأكبر عدد ممكن من الناس، وذلك للتركيز على المستقبل الرياضيين الشباب وتعزيز تواجد الشركة في السوق المصري.



وأكد السيد إريك بودوين المدير الإقليمي لشركة ديكاتلون مصر أن افتتاح ثالث فروع العلامة التجارية الأبرز في فرنسا (Decathlon) التي تحمل تاريخا ممتدا كعلامة تجارية لأفضل الأدوات والمستلزمات الرياضية الفرنسية في مصر يأتي كتأكيد على أهمية السوق المصري والذي تتكون غالبية تركيبته السكانية من الشباب تحت سن 25 سنة، وضمن استراتيجية الشركة التوسعية، والتي تهدف إلى زيادة قاعدة فروعها لتغطي كل المناطق والمحافظات في مصر، ولكي نتمكن من تقديم منتجاتنا المتميزة للعملاء على نطاق جغرافي واسع، كما يشكل مساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للتسوق، وكذلك من خلال بيع المستلزمات الرياضية الأصلية محلياً بدلاً من اضطرار شرائها من الخارج.

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وأضاف "نسعى الى نشر الثقافة الرياضية في المجتمع المصري، ولدينا مؤسسة قوية وكبيرة هدفها نشر الفكر الرياضي مشيرا إلى أن المنتجات التي تقدمها ديكاتلون تستهدف الوصول إلى المواطنين من جميع الفئات الراغبة في ممارسة الرياضة، وأصبحت ليس فقط علامة رياضية فحسب بل أسلوب حياة لهواة الرياضة.

وأشار السيد عبد الرحمن أحمد مدير التوسعات الإقليمي لشركة ديكاتلون مصر ان الدراسات التي أجريت على عملاء ديكاتلون تؤكد ان الشباب المصري لديهم رغبة ملحة في اقتناء المستلزمات الرياضية التي تنتجها الشركة، لذا كان من أولوياتنا التوسع بإنشاء أحدث فروع الشركة، واوضح إن الفرع الجديد يقام على مساحة 3 الالف مترا مربعا بمول سيتي سنتر بالماظة بمصر الجديدة الذي تعد من أهم المناطق الحيوية والتجارية والذي يتمتع بموقع جغرافي فريد، وسيخدم الفرع الجديد نطاقا واسعا من سكان مصر الجديدة ومدينة نصر وغيرها من المناطق المحيطة، والمتوقع أن يشهد إقبالا كبيرا لا سيما وان «ديكاتلون» يمثل اسما يلمع في عالم المستلزمات الرياضية كعلامة تجارية فرنسية عالمية.

وأخيرا أكد إريك بودوين على إن استراتيجية الشركة تهدف إلى تقديم تجربة متميزة للعميل من خلال ما نوفره من أدوات ومستلزمات رياضية ذات علامة تجارية مميزة وفريدة، مضيفا من هذا المنطلق كانت الخطة من خلال افتتاح متجر ديكاتلون، والذي يمثل بوابة جديدة للعلامة التجارية الفرنسية للسوق المحلي، لنستمر ونتوسع في تقديم تجربة فريدة وممتعة في التسوق، لان جميع العاملين بالشركة يمارسون الرياضة بانتظام فكل شخص يمارس رياضة يعمل في المنتجات الخاصة بها في الشركة لكي يستطيع ان يساعد العملاء في الاختيارات افضل المنتجات التي تتناسب معه.

-النهاية-

شركة ديكاتلون مصر هي إحدى الشركات التابعة لمجموعة ديكاتلون الفرنسية والمتخصصة في تصنيع وتسويق المعدات والملابس والمنتجات الرياضية وتمتلك الشركة اكثر من 1520 فرعًا في780 مدينة بـ 54 دولة على مستوي العالم، ويعمل بها اكثر من 87 الف موظف على مستوي العالم. وتقدم الشركة منتجات خاصة 86 رياضة مختلفة، وحققت الشركة مبيعات تقدر ب 11 مليون يورو عام 2017، وتسعي الشركة الى تقديم افضل المنتجات باقل الأسعار لكي تتمكن جميع الفئات من ممارسة رياضتهم المفضلة.