السعودية تدعو الإمارات لقمة العشرين في 2020

دبي - بواسطة محمد فارس © Other-spa.gov.sa الأمير الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد

واعتبر ولي العهد خلال الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي في أبوظبي، الأربعاء، أن "عام 2020 هو عام الإنجاز للدولتين".

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وقال: "نحن على أعتاب احتضان فعالية دولية كبرى وصلنا لها بعد تخطيط وعمل وجهد متواصل، فرئاسة السعودية لمجموعة العشرين في 2020، واحتضان الإمارات لمعرض إكسبو 2020، هما خير دليل على ما يحظى به كلا البلدين من مكانة وأهمية مرموقة بين دول العالم".

وتابع الأمير محمد بن سلمان: "وإنني أستغل هذه الفرصة لكي أعلن أن السعودية قد قامت بدعوة الإمارات الشقيقة كضيف في قمة 2020 في المملكة".

والأربعاء وصل الأمير محمد بن سلمان إلى أبوظبي، في زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وكان في مقدمة مستقبليه الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.