شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يسقط طائرة مسيرة حوثية شمال شرقى محافظة تعز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت قوات الجيش اليمنى اليوم الخميس من إسقاط طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثى شمال شرق محافظة تعز. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية/سبأ/ عن مصدر عسكرى قوله، إن الكتيبة الثالثة للواء 170 دفاع جوى رصدت طائرة مسيرة فوق جولة القصر الجمهورى وجبهة الزهراء والصفاء التى تعد مناطق مواجهات وتمكنت من إسقاطها.

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