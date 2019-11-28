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الجيش اليمنى يسقط طائرة مسيرة حوثية شمال شرقى محافظة تعز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت قوات الجيش اليمنى اليوم الخميس من إسقاط طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثى شمال شرق محافظة تعز.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية/سبأ/ عن مصدر عسكرى قوله، إن الكتيبة الثالثة للواء 170 دفاع جوى رصدت طائرة مسيرة فوق جولة القصر الجمهورى وجبهة الزهراء والصفاء التى تعد مناطق مواجهات وتمكنت من إسقاطها.

 

 

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