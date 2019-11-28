شكرا لقرائتكم خبر عن قادة المستقبل..قصة صورة تجمع ولى عهد دبى حمدان بن راشد والأمير محمد بن سلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحظى زيارة الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولى العهد السعودى، باهتمام كبير من جانب وسائل الإعلام الإماراتية والسعودية، فالزيارة تحمل الكثير من المعانى والأهداف فى هذا التوقيت تحديدا، حيث يرى السياسيون والخبراء أن أهمية الزيارة، تكمن فى التوقيت، والظرف السياسى الذى تمر به المنطقة العربية، الأمر الذى يعمق العلاقات بين الدولتين الخليجيتين الكبرتين.

بينما يرى آخرون أن الزيارة، رغم أنها رسمية، إلا أنها تحمل فى طياتها طابع الود والحب المتبادل بين قيادات الدولتين، لا سيما بين الأمير محمد بن سلمان، وكل من محمد بن زايد ولي عهد أبوظبى ومحمد بن راشد حاكم دبى، وحمدان بن محمد بن راشد، ولى عهد دبى.



محمد بن سلمان وحمدان بن راشد

بينما كان لرواد وجمهور السوشيال ميديا، رأى آخر، لا سيما فيما يتعلق بالأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن راشد، حيث يرى المتابعون أن صورتهما التى انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى، وتداولوا بكثرة، تدل على مستقبل الدولتين الكبيرتين.

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فالأمير محمد بن سلمان، صاحب الفضل فى التوجهات الجديدة بالمملكة العربية السعودية، والانفتاح الكبير الذى تشهده المملكة، حيث خطت المملكة فى الشهور الأخيرة، خطوات كبيرة، ربما لم تكن لتؤخذ فى سنوات طويلة، بينما يمثل حمدان بن محمد بن راشد، مستقبل الامارات فى نشاطاته المختلفة، ودأبه على التطوير والانفتاح على العالم، ومواكبة العالم، وانعكاس ذلك على الفعاليات والمحافل العالمية التى لا تتوقف فى الامارات.

حمدان بن راشد، رحب بالأمير محمد بن سلمان عبر "تويتر"، حيث قال "تشرفت اليوم بمرافقة ضيف البلاد العزيز أخى صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان آل سعود فى زيارة لمقر معرض اكسبو 2020 والذى نستضيفه فى دبي العام المقبل بمشاركة 192 دولة .. فخورون بالدعم والحضور السعودى الكبير فى هذا الحدث."