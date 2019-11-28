شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يؤكد حرصه على توفير الأمن لجميع البعثات الدبلوماسية العاملة بأراضيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد وزير الخارجيّة العراقى محمد على الحكيم، اليوم الخميس، حرص الحكومة على توفير الوضع الأمنى المُستقِرّ لجميع البعثات الدبلوماسيّة العاملة بالعراق.



وقالت الوزارة - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - إن "وزير الخارجيّة محمد على الحكيم أجرى اتصالاً هاتفيّاً مع نظيره الإيرانيّ، وبحث ما تعرَّضت له القنصليّة الإيرانية أمس من اعتداء من قبل أشخاص مجهولين دخلوا بين صفوف المُتظاهِرين السلميّين".



وأعرب الحكيم عن أسفه لما حدث، مؤكدا أنَّ هذا العمل لن يمرَّ من دون مُحاسَبة الأشخاص الذين قاموا به، وأنَّ السلطات الأمنيّة تُجرى تحقيقاتها؛ لغرض التوصُّل إلى الفاعلين.