شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. 7مبادرات بين الإمارات والسعودية تؤسس مرحلة استراتيجية جديدة بينهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بثت قناة سكاى نيوز الإخبارية تقريرا حول المبادرات الـ 7 بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على خلفية زيارة رسمية بدأها ولى العهد السعودى محمد بن سلمان إلى أبوظبى أمس.

Advertisements

ورأس ولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد، والأمير محمد بن سلمان ولى العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى، اليوم، أعمال الاجتماع الثانى لمجلس التنسيق السعودى ــ الإماراتى الذى استضافته العاصمة أبوظبى، وجرى خلال الاجتماع استعراض عدد من المبادرات الاستراتيجية فى عدد من المحاور الأولوية.

وتأتى هذه المبادرات الاستراتيجية السبع بعد أشهر من العمل المشترك بين اللجان التكاملية المنبثقة من اللجنة التنفيذية، لتتبلور كمبادرات يحقق من خلالها المجلس الاستغلال الكامل لطاقات وموارد البلدين بما يعزز التعاون والارتقاء بمصالح الشعبين الشقيقين حيث تضمنت هذه المبادرات التالى: