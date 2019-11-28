شكرا لقرائتكم خبر عن السودان وجنوب السودان يمددان اتفاق تصدير النفط حتى 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوردت وكالة السودان للأنباء اليوم الخميس أن السودان وجنوب السودان اتفقا على تمديد اتفاق يسمح للجنوب بتصدير الخام عبر موانئ الشمال حتى 2022.

وقع البلدان الاتفاق فى 2012 وجرى تمديده حتى 31 ديسمبر 2019 ونقلت الوكالة عن وكيل وزارة الطاقة والتعدين حامد سليمان أنه تقرر تمديد الاتفاق لمرة ثانية حتى مارس 2022.

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يحرص السودان، الذى خسر معظم ثروته النفطية مع انفصال الجنوب فى 2011، على مواصلة الانتفاع من تصدير نفط الجنوب عبر خطوط أنابيب وموانئ على البحر الأحمر لمساعدة اقتصاده على التعافي.

ويعتمد جنوب السودان الحبيس على صادرات النفط المتدفق شمالا لتمويل ميزانيته، وجاء الاتفاق على تمديد الاتفاق النفطى خلال زيارة وفد من وزارة النفط بجنوب السودان إلى الخرطوم.

وأفادت وكالة السودان الرسمية أن الطرفين توصلا إلى تفاهمات بشأن استئناف العمل فى الرقعة 5أ بحقل ثارجاث ومواصلة العمل الفنى بالمرحلة الثانية من حقلى الوحدة وتوما ساوث.