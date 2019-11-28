للمرة الأولى.. مناورة مصرية بريطانية لـ"مكافحة الإرهاب"

القاهرة / الخليج 365
أعلنت القاهرة، الخميس، إجراء تدريب عسكري مصري بريطاني مشترك، للمرة الأولى في مجال مكافحة الإرهاب.
وقال المتحدث باسم الجيش المصري تامر الرفاعي، في بيان، إن عناصر من قوات الصاعقة المصرية، وأخرى من القوات المسلحة البريطانية، نفذت تدريبا في مجال مكافحة الإرهاب.
وأضاف الرفاعي، أن التدريب يجري "لأول مرة بين البلدين بميادين التدريب القتالي للصاعقة المصرية".
وتضمنت المناورة "تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية"، دون تفاصيل.
وأشار الجانب البريطاني، أن "التدريب يعد امتدادا للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب"، وفق البيان.
ولم يوضح البيان مدة المناورة، أو مكان إجرائها في مصر.
وخلال السنوات الماضية، أجرت مصر عدة تدريبات عسكرية مشتركة مع دول عربية وأجنبية، أبرزها أمريكا وروسيا وفرنسا والإمارات والسعودية والبحرين.
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