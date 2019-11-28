النظام السوري يواصل عرقلة اجتماع اللجنة الدستورية بجنيف

جنيف/ محمد شيخ يوسف/ الخليج 365

فشلت اللجنة الدستورية السورية من الاجتماع، الخميس، في المقر الأممي بمدينة جنيف السويسرية، مع تواصل رفض النظام مقترحات المعارضة في جدول أعمال مناقشة المضامين الدستورية.

وغادر وفد النظام السوري، المقر الأممي في جنيف، بعد ساعات من المشاورات مع المبعوث الأممي غير بيدرسون، في حين أفادت مصادر من اللجنة الدستورية، أن النظام رفض المقترح الجديد الذي تقدمت به المعارضة الخميس.

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وقال أحمد الكزبري، الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن النظام، "لم نجتمع حتى الآن، وسمعنا تقديم المعارضة مقترحات، وهي نفسها ولكن بتغير الصياغة، بينما قدمنا مقترحات جوهرية".

وادعى الكزبري، في تصريحات صحفية قبيل مغادرته، أن "كافة المقترحات تؤكد عدم جديتهم، والأهم من ذلك كنا نسمع المقترحات من الإعلام وليس من القنوات الصحيحة".

وزعم أنهم "قدموا العديد من المقترحات وأهمها مناقشة الركائز الأساسية الوطنية، أو الدخول للقاعة ومناقشة كل واحد لما يراه مناسبا، أي الدخول بدون جدول أعمال وبدون شرط مسبق ولم يأتينا أي جواب".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.