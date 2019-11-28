مباحثات عسكرية تركية قطرية في الدوحة

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365
التقى رئيس أركان القوات المسلحة القطرية غانم بن شاهين الغانم، الخميس، قائد القوات الخاصة التركية عمر أرطغرل أربكان.
وقالت وزارة الدفاع القطرية، في بيان، إنه جرى خلال اللقاء مناقشة المواضيع العسكرية ذات الاهتمام المشترك، دون تفاصيل حول الزيارة ومدتها.
والإثنين الماضي، زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مقر قيادة القوات المشتركة التركية ـ القطرية، على هامش زيارته إلى الدوحة.
وتعززت العلاقات على المستوى العسكري بين البلدين، عقب اندلاع الأزمة الخليجية في يونيو/ حزيران 2017، إذ دخلت اتفاقية التعاون العسكري حيز التنفيذ، بعد تصديق البرلمان التركي عليها، واعتمادها من الرئيس أردوغان.
وبموجب الاتفاقية، تمت إقامة قاعدة عسكرية تركية في قطر، وتنفيذ تدريبات عسكرية مشتركة.
وتكثفت الزيارات المتبادلة على مستويات عسكرية متعددة، أحدثها زيارة رئيس الأركان العامة بالجيش التركي ياشار غولر، إلى الدوحة في سبتمبر/ أيلول الماضي.
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