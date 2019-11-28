"ي ب ك" يزج بالأطفال المختطفين في جبهات القتال ضد الجيش التركي

أنقرة / الخليج 365

قالت مصادر أمنية تركية، الخميس، إن تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، يزج بالأطفال المختطفين من قِبله في جبهات القتال الأمامية ضد القوات التركية.

وأضافت المصادر للأناضول، أن "أ. ك" الفار من صفوف التنظيم الإرهابي، قال بعد تسليم نفسه للأمن التركي، إن "ي ب ك/ بي كا كا" شكّل كتيبة من الأطفال تسمى "كتيبة الشباب".

وأوضح "أ. ك"، أن الكتيبة تتشكل من الأطفال المختطفين لدى التنظيم الإرهابي، مشددا على أن الأخير يسوق الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 9 - 16 إلى الخطوط الأمامية للقتال ضد الجيش التركي.

وتعقيبا على إفادة الإرهابي الفار، قالت المصادر الأمنية للأناضول، إن سوق "ي ب ك/ بي كا كا" الأطفال للقتال ضد القوات التركية، يؤكد أن التنظيم خسر عددا كبيرا من مقاتليه الإرهابيين، بفضل العمليات الفاعلة للجيش التركي ضده.

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وأكدت أن العمليات التركية وفي مقدمتها "المخلب" شمالي العراق، و"نبع السلام" شمالي سوريا، أوقعت خسائر فادحة في صفوف التنظيم، ما تسبب في صعوبة إيجاد مقاتلين جدد يحلون مكان الإرهابيين الذين حيدتهم القوات التركية.

واعتبرت المصادر أن نقل الأطفال إلى جبهات القتال، يؤكد أن التنظيم يرسلهم إلى الموت عن سابق قصد وتعمد، من أجل حماية أرواح متزعميه، إثر الخسائر البشرية المقاتلة.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية، بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.