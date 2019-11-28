أنقرة/ الخليج 365 استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، رئيس وزراء إقليم كردستان في شمال العراق مسرور بارزاني. وجرى لقاء أردوغان بارزاني، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة. وحضر اللقاء الذي استمر لمدة ساعة، وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، ورئيس الاستخبارات التركية هاكان فيدان.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس أردوغان يستقبل بارزاني في العاصمة أنقرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.