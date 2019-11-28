جيبوتي.. أمطار عامين هطلت في يوم واحد

مصطفى كامل/ الخليج 365

ذكرت حكومة جيبوتي والأمم المتحدة، في بيان مشترك، الخميس، أن أمطارا غزيرة تعادل ما يسقط في عامين، هطلت على البلاد في يوم واحد، خلال الأيام القلائل الماضية.

وأفاد البيان، أن سيولا عارمة اجتاحت البلاد جراء الهطول الغزير للأمطار، حسب وكالة أسوشييتد برس للأنباء.

وأوضح أن ما يصل إلى ربع مليون شخص تضرروا في الأيام الأخيرة، دون الكشف عن طبيعة ذلك التضرر.

وأشار البيان، إلى أن عدد الأشخاص المتضررين من الأمطار والسيول قد يرتفع، مع توقعات بهطول الأمطار حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

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وتعد جيبوتي واحدة من أكثر دول العالم تأثرا بتأثيرات تغير المناخ، باعتبارها دولة صغيرة وتطل على سواحل واسعة، حيث تقع على الشاطئ الغربي لمضيق باب المندب، وتطل شرقا على البحر الأحمر وخليج عدن.

وتأتي الأمطار في جيبوتي بالتزامن مع موجة من الطقس السيئ تضرب شرق إفريقيا.

ففي كينيا لقي أكثر من 60 شخصا مصرعهم منذ مطلع الأسبوع الجاري، بسبب فيضانات وانهيارات أرضية جراء هطول الأمطار الغزيرة، حسب جمعية الصليب الأحمر المحلية.

وأضافت أن أكثر من 18 ألف شخص نزحوا في أنحاء البلاد، كما تعرضت البنية التحتية لأضرار شديدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.