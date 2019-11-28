توقيع مذكرة تفاهم بين المكتب المالي للرئاسة التركية ومركز قطر للمال

إسطنبول/ الخليج 365

وقعت تركيا وقطر، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين المكتب المالي لرئاسة الجمهورية التركية ومركز قطر للمال.

وذكر بيان صادر عن المكتب المالي للرئاسة التركية، الخميس، إن توقيع المذكرة تم على هامش زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان، الإثنين الماضي، إلى قطر.

ووقع مذكرة التفاهم عن الجانب التركي رئيس المكتب المالي برئاسة الجمهورية غوكسال أشان، وعن الجانب القطري الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال يوسف محمد الجيدة، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر تميم بن حمد.

وبحسب البيان، فإن مذكرة التفاهم المذكورة تستهدف تعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين أنقرة والدوحة.

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وأشار البيان أن المكتب المالي التركي ومركز قطر للمال، سيتعاونان في مختلف القطاعات المالية.

وفي هذا الإطار، سيتم تسهيل مزاولة المؤسسات المالية النشطة في قطر، فعالياتها لدى مركز إسطنبول المالي، مقابل مزاولة المؤسسات المالية العاملة في تركيا، فعالياتها في قطر.

وقال "أشان"، إن التعاون المالي بين أنقرة والدوحة، سيكون له نتائج على النظام المالي العالمي، بحسب البيان.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال يوسف محمد الجيدة، إن توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين، سيعزز من التعاون الثنائي القائم بينهما.

واختتم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، زيارة رسمية إلى قطر، أثمرت عن توقيع البلدين 7 اتفاقيات في مجالات مختلفة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.