القاهرة تستضيف معرضاٌ “لاليغا”

نظمت رابطة الدوري الإسباني “لاليغا”، معرضاً للصور بعنوان “الطابع التنافسي لبطولة لاليغا”، بالتعاون مع جامعة إسلسكا في مصر، وبدعم من سفارة إسبانيا بالقاهرة.

أزاح معرض الصور الستار عن أفضل 20 صورة للدوري الإسباني، تمثل الطابع التنافسي لبطولة لاليغا سانتاندير موسم 2019-2020.

وتؤكد “لاليغا” مكانتها باعتبارها البطولة الأكثر تنافسية بين البطولات الخمس الكبرى لكرة القدم في أوروبا.

وحضر حفل افتتاح المعرض، الذي كان مخصصاً للصحافيين وكبار المسؤولين، كل من مفوض لاليغا في مصر، خوان فوينتس، ومسؤولين من سفارة إسبانيا بالقاهرة، وغيرها من السفارات الأجنبية، وسط اهتمام العديد من وسائل الإعلام.

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وأبرزت الصور التي ضمها المعرض التنافس الشديد بين فرق “لاليغا” في هذا الموسم الذي شهد الكثير من المفاجآت، التي من بينها فوز فريقي غرناطة الصاعد حديثاً لدوري الدرجة الأولى، وليفاتي على حامل اللقب حالياً، فريق برشلونة، ليس هذا فحسب بل تصدر غرناطة جدول الدوري الإسباني لفترة من الوقت.

وسيتم فتح معرض الصور أمام الجمهور بالمجان 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، ويومي الإثنين والثلاثاء المقبلين من الساعة 11 صباحاً إلى الساعة 5 مساء.

يذكر أن رابطة الدوري الإسباني ستقوم بتنظيم المعرض في مناطق ومؤسسات أخرى في مصر خلال عام 2020، بدعم من السفارة الإسبانية بالقاهرة أيضاً.