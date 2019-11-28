- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الإلكترونية
بالتساوي مع غريمه الازلي ريال مدريد، يتصدر برشلونة الترتيب مع 28 نقطة من 13 مباراة، لكنه أهدر الكثير هذا الموسم بثلاث خسارات غير متوقعة أمام أتلتيك بلباو افتتاحاً، ثم غرناطة وليفانتي.
لكن قدرة الفريق الكاتالوني على اجتراح انتصارات إضافية، مقارنة مع 4 تعادلات لريال، وضعت الفريقين على مسافة واحدة، وبفارق نقطة عن إشبيلية الثالث الذي لعب مباراة أكثر.
وفيما كان أتلتيكو مدريد وصيفاً للموسمين الماضيين، إلا أن فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني تأخر إلى المركز الرابع، كونه بطل التعادلات التي بلغ عددها 7 حتى الآن، وهو أعلى رقم في الدوري بالتساوي مع أوساسونا 11.
وأتلتيكو مدريد هو الاقل بخسارة بسقوط واحد بالتساوي مع ريال مدريد.
وسقط أتلتيكو مدريد على أرض يوفنتوس الايطالي 0-1، ليتعرض لخسارة ثانية توالياً، وينتظر الجولة الاخيرة ليضمن تأهله، إذ يتقدم بفارق نقطة عن باير ليفركوزن الألماني.
كانت هذه تفاصيل خبر للعام الـ 13 توالياَ #برشلونة يتصدر مجموعته في #دوري_أبطال_أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.