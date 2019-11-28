للعام الـ 13 توالياَ #برشلونة يتصدر مجموعته في #دوري_أبطال_أوروبا

يخوض حامل اللقب برشلونة في آخر موسمين، أول اختبار حقيقي في الدوري الإسباني ، عندما يحل على أتلتيكو مدريد، في ختام الجولة 15.

بالتساوي مع غريمه الازلي ريال مدريد، يتصدر برشلونة الترتيب مع 28 نقطة من 13 مباراة، لكنه أهدر الكثير هذا الموسم بثلاث خسارات غير متوقعة أمام أتلتيك بلباو افتتاحاً، ثم غرناطة وليفانتي.

لكن قدرة الفريق الكاتالوني على اجتراح انتصارات إضافية، مقارنة مع 4 تعادلات لريال، وضعت الفريقين على مسافة واحدة، وبفارق نقطة عن إشبيلية الثالث الذي لعب مباراة أكثر.

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وفيما كان أتلتيكو مدريد وصيفاً للموسمين الماضيين، إلا أن فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني تأخر إلى المركز الرابع، كونه بطل التعادلات التي بلغ عددها 7 حتى الآن، وهو أعلى رقم في الدوري بالتساوي مع أوساسونا 11.

وأتلتيكو مدريد هو الاقل بخسارة بسقوط واحد بالتساوي مع ريال مدريد.

وسقط أتلتيكو مدريد على أرض يوفنتوس الايطالي 0-1، ليتعرض لخسارة ثانية توالياً، وينتظر الجولة الاخيرة ليضمن تأهله، إذ يتقدم بفارق نقطة عن باير ليفركوزن الألماني.