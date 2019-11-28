وسائل إعلام: ألمانيا بصدد فرض حظر على الجناح السياسي لـ “حزب الله”

صحيفة الخليج الالكترونية

أفادت مجلة “دير شبيغل” الألمانية بأن حكومة برلين تستعد لإدراج الجناح السياسي لـ”حزب الله” اللبناني على قائمة التنظيمات المحظورة.

ونقلت المجلة، اليوم الخميس، عن مصادر في الأوساط الحكومية الألمانية تأكيدها أن الاتفاق بهذا الشأن تم التوصل إليه بين وزارات الخارجية والداخلية والعدل الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن يُتخذ قرار نهائي بهذا الشأن أثناء مؤتمر وزاري سيعقد الأسبوع المقبل.

وسيقضي هذا القرار المتوقع، حسب المجلة، بوضع “حزب الله” في صف واحد مع تنظيم “داعش” و”حزب العمال الكردستاني”، وفرض حظر على كل أنشطته في البلاد بما في ذلك استخدام رموزه كأعلامه على سبيل المثال.

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وتصنف ألمانيا حاليا، كمعظم أعضاء الاتحاد الأوروبي، الجناح العسكري فقط لـ “حزب الله” تنظيما إرهابيا، غير أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا قوية على دول القارة العجوز بغية دفعها إلى إدراج “حزب الله” بأكمله على القائمة السوداء.

ورفض البرلمان الألماني، في يونيو الماضي، اقتراح إعلان “حزب الله” خارج نطاق القانون.

وكانت بريطانيا قد فرضت حظرا على الجناح السياسي لـ”حزب الله” في وقت سابق من العام الجاري.