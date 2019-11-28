هزة أرضية تضرب شرقي مكة المكرمة

صحيفة الخليج الالكترونية أعلن المركز الوطني للزلازل، أن شرقي مكة المكرمة سجلت صباح اليوم هزة أرضية بلغت قوتها “6 , 2” درجة على مقياس ريختر.

وتفصيلاً؛ قال المركز ب “حدثت هزة أرضية الساعة ٩ صباحاً و٣ دقائق قوتها ٢:٦ درجة على مقياس ريختر شرق مدينة مكة المكرمة ب ٣٥ كيلومترًا.

وكان عدد من الأهالي قرى شرقي مكة المكرمة، شعروا صباح اليوم بهزة أرضية، اضطر معها عدد من المدارس صرف الطلاب والطالبات في وقت مبكر بعد الشعور بالهزة الأرضية.

وبحسب الأهالي فإن الهزة الأرضية التي شعروا بها، كانت خفيفة جداً، في قرى بني عمير وسبوحة وسولة والزيما والقرى المجاورة شرقي مكة المكرمة.

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