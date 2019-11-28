الأخضر يتقدم مركزين في تصنيف «فيفا» لشهر نوفمبر

صحيفة الخليج الالكترونية

تقدم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مركزين، في تصنيف الاتحاد الدولي «فيفا» لشهر نوفمبر، حيث حل في المركز الـ67 عالمياً، بعد أن كان في الـ69 في تصنيف أكتوبر الماضي.

وجاء تقدم الأخضر، بعد مردود الفريق الإيجابي خلال التصفيات الآسيوية، وذلك بالفوز على أوزبكستان على ملعبها بثلاثة أهداف مقابل هدفين في 15 من الشهر الجاري، فيما تعادل سلباً أمام البارجواي في لقاء ودي يوم 19 من ذات الشهر.

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ويحل الأخضر في وصافة ترتيب مجموعته في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023، بـ8 نقاط، خلف أوزبكستان صاحبت الـ9 نقاط، مع تأخر الأخضر بمباراة عن نظيره الأوزبكي.

وحل المنتخب الياباني في صدارة ترتيب المنتخبات الآسيوية عالمياً، بقدومه في المركز 28، بينما جاء المنتخب السعودي في المركز السادس آسيوياً خلال الشهر الجاري.

الجدير بالذكر أن منتخب بلجيكا حل في المركز الأول في التصنيف العالمي، أمام منتخبات فرنسا والبرازيل وإنجلترا والأوروجواي أصحاب المراكز المتقدمة في الترتيب.