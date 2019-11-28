قريبًا.. "واتساب" يتيح مسح الرسائل ذاتيًا بعد فترة محددة من إرسالها

دبي - بواسطة محمد فارس © واتساب واتساب

كتب - عاصم الأنصاري:

تعمل شركة "واتساب" على اختبار خاصية جديدة لمستخدميها، تتيح حذف الرسائل ذاتيا بعد فترة محددة من إرسالها.

ووفق ما ذكر موقع "WABetaInfo"، المتخصص في رصد المزايا التجريبية في تطبيق "واتساب" على نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"، أصدرت الشركة تحديثًا تجريبيًا جديدًا لتطبيقها عبر نظام تشغيل "أندرويد"، والذي يحمل رقم "2.19.348"، ويمكن تثبيت التحديث عبر برنامج الإصدار التجريبي من متجر "جوجل بلاي".

وكانت الميزة تسمى في الأصل "اختفاء الرسائل" ولكن تمت إعادة تسميتها الآن "حذف الرسائل"، وستعمل في المحادثات الجماعية وربما الفردية أيضًا.

وتتوفر ميزة "خذف الرسائل" في هذا التحديث التجريبي ضمن معلومات الاتصال أو إعدادات المجموعة، ويمكن للمسؤولين تمكينها فقط، لكنها ما تزال قيد التطوير، لذلك لن يتمكن المستخدمون من رؤيتها في الوقت الحالي.

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وبحسب النسخة التجريبية فإن المدة الزمنية التي يمكن استخدامها لحذف الرسائل تلقائيًا، ساعة واحدة، يوم واحد، أسبوع واحد، شهر واحد، وسنة واحدة، ويمكن أن تتغير هذه الخيارات عندما تظهر الميزة في الإصدار الثابت.

وفي حال عدم قراءة الرسائل من طرف المتلقي في الوقت الذي حدده المرسل، فإن الرسالة تختفي دون إمكانية قراءتها من جديد.

جدير بالذكر أن "سناب شات" أول تطبيق وفر خدمة مسح الرسائل بشكل ذاتي بعد تحديد المستخدم لوقت معين تختفي بعده الرسائل من أجهزتهم.

كما طور "تليجرام" هذه الميزة مسبقًا باستخدام ميزة الدردشة السرية الموجودة في التطبيق، وأضافتها "جوجل" أيضًا في خدمة البريد الإلكتروني "جيميل" التي تم تطويرها العام الماضي باسم ميزة الوضع السري.​