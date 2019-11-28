شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى ليبى: اتفاق حكومة الوفاق مع أنقرة تطور خطير للتدخلات التركية فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان الليبى طلال الميهوب، إن الاتفاق الأمنى الجديد الذى وقعته حكومة الوفاق مع تركيا، يعد تطوراً خطيراً للتدخلات التركية فى ليبيا.



وأضاف مهيوب -فى تصريحات أوردتها قناة "العربية" الإخبارية اليوم الخميس- أن هذه الاتفاقية ما هى إلا غطاء لمزيد من تسليح الميليشيات الموالية للوفاق، ومحاولة لنجدتهم خاصة بعد الهزائم المتتالية فى مواجهة الجيش الليبى بمعركة طرابلس، كما أنها بوابة لتثبيت أقدام تركيا فى ليبيا.



وشدد على أن الجيش الليبى سيدافع عن سيادته وسيضع حدا لسطوة التنظيمات المتشددة المدعومة من أنقرة عسكريا وسياسيا، كما سيقف فى وجه خيانة إخوان ليبيا للبلاد وفتحهم الباب لدولة أجنبية معادية للتدخل فى شؤون دولة ذات سيادة، لافتا إلى أن نهايتهم اقتربت.



ووقعت حكومة الوفاق الليبية وتركيا، أمس، اتفاقيتين إحداهما حول التعاون الأمنى وأخرى فى المجال البحري، خلال لقاء جمع رئيس المجلس الرئاسى التابع لحكومة الوفاق فايز السراج ورجب طيب أردوغان فى إسطنبول، جدد خلاله الرئيس التركى استمرار دعم بلاده لحكومة الوفاق.