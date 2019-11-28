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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة ضحايا احتجاجات العراق إلى 28 قتيلا وعشرات الجرحى.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت حصيلة ضحايا الاشتباكات بين محتجين وقوات الأمن فى العراق إلى 28 قتيلا على الأقل اليوم الخميس فيما فرضت السلطات حظرا على التجول فى مدينة النجف بعدما أحرق متظاهرون القنصلية الإيرانية فيها فيما قد يمثل نقطة تحول فى انتفاضة على السلطات المدعومة من طهران.
مظاهرات العراق
ولقى ما لا يقل عن 24 شخصا مصرعهم عندما فتحت القوات النار على متظاهرين أغلقوا جسرا فى مدينة الناصرية الجنوبية قبل فجر يوم الخميس. وقالت مصادر طبية إن عشرات أصيبوا أيضا بجروح، وسقط أربعة آخرون قتلى فى العاصمة بغداد حيث أطلقت قوات الأمن الذخيرة الحية والطلقات المطاطية قرب جسر على نهر دجلة.
احتجاجات العراق
اشتباكات
جانب من الاحتجاجات
جانب من الاشتباكات
حالة من الكر والفر
كر وفر
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