شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. اكتشاف معلم أثرى جديد بمنطقة سماهيج فى البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى اكتشاف أثرى جديد يضاف إلى رصيد مملكة البحرين الزاخر، أعلنت هيئة الثقافة والآثار اليوم عن اكتشاف معلم أثرى جديد يؤكد وجود آثار لمسيحيين بمقبرة سماهيج، حسبما ذكرت صحيفة الأيام البحرينية.



جانب من الاكتشاف الأثرى

وفى مؤتمر صحفى فى موقع الكشف الأثرى الجديد، قال الدكتور سلمان المحارى المسؤول بإدارة المتاحف والآثار فى هيئة البحرين للثقافة والأثرية، بأن الاكتشاف الجديد عبارة عن مبنى ضخم يضم عدد من الغرف والمدافن تعود إلى مسيحيين منذ أكثر من سبعة عقود.

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مؤكدا بأن أعمال التنقيب ستستمر العام القادم وستمتد الى أماكن أخرى فى سماهيج والدير وقلالي.



جانب من الاكتشاف