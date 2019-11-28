محكمة مصرية تقضي بالسجن والبراءة بحق 48 شخصا في قضية إرهابية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أصدرت محكمة مصرية اليوم الخميس أحكاما بالسجن المشدد والبراءة بحق 48 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث عنف مسجد الفتح".

وعاقبت الدائرة الثالثة إرهاب، محكمة جنايات القاهرة ، أربعة متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات ، وخمسة متهمين آخرين بالسجن المشدد سبع سنوات، و32 متهما بالسجن المشدد خمس سنوات، ووضعهم جميعا تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات.

كما عاقبت المحكمة ثلاثة متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات، وقضت ببراءة اربعة متهمين عما أسند اليهم، وإلزام المحكوم عليهم جميعا بالمصروفات الجنائية.

وكانت المحكمة قد قضت في وقت سابق بأحكام غيابية متفاوتة ما بين السجن المؤبد والمشدد على المتهمين.

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وجرت أحداث القضية على مدى يومي 16 و17 آب/ أغسطس عام 2013.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة "ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر".