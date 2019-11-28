"فلاي دبي" تستأجر 4 طائرات "بوينج 737-800 " لتعويض تعليق طائرات 737 ماكس

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أعلنت شركة "فلاي دبي" الإماراتية توقيعها اتفاقية مع شركة "سمارت وينجز" لاستئجار أربع طائرات من طراز بوينج 737-800 والتي ستبدأ العمل خلال الفترة من 14 كانون أول/ ديسمبر وحتى 25 كانون ثان/ يناير المقبل .
وتشمل الاتفاقية الطائرات والطاقم والصيانة والتأمين حيث ستشكل إضافة للسعة المقعدية للناقلة التي تضم أسطولا يتألف من 40 طائرة من طراز "بوينج 737-800 " وخاصة خلال فترات الذروة والعطلات المقبلة.
وقالت الشركة ، في بيان اليوم الخميس إن استئجار هذه الطائرات من الشركة التشيكية يأتي بالنظر إلى استمرار تعليق العمل بـ 14 طائرة للناقلة من طراز بوينج " 737 ماكس " منذ آذار/ مارس الماضي .
وقال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة "فلاي دبي" :"هناك تأثير كبير لاستمرار تعليق العمل بطائرات "ماكس" على عملياتنا مع خفض نحو 30 بالمئة من جدول رحلاتنا حيث نبذل جهودا كبيرة للحد من تأثير ذلك على مسافرينا وستعطي هذه الطائرات الأربع الإضافية المزيد من الخيارات لعملائنا للسفر خلال موسم العطلات".
وأعرب عن سعادته بإنجاز هذه الاتفاقية مع "سمارت وينجز" وهي الشركة المعتمدة من الاتحاد الدولي للنقل الجوي " إياتا " من حيث نظام السلامة الجوية " أيوسا " وامتلاكها لسجل ناجح في مثل هذه الاتفاقيات.
من جهته ، عبر رومان فيك الرئيس التنفيذي لشركة "سمارت وينغز" عن سعادته بهذه الشراكة الجديدة مع "فلاي دبي" ، معربا عن ثقته بأن تعزز هذه الاتفاقية تعاون الناقلتين في المستقبل .
وستكون هذه الطائرات مجهزة بمقاعد الدرجة الاقتصادية وسيتم تشغيلها على وجهات معينة ضمن شبكة "فلاي دبي" تشمل البحرين وكولومبو وفيصل أباد وكراتشي ومسقط ومولتان وبراغ وسيالكوت.
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