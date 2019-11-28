حاكم دبي يستقبل ولي العهد السعودي









اسماء السيد - دبي: استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وبحث المسؤولان خلال اللقاء عددا من الموضوعات "ذات الصلة بالعلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية في شتى المجالات وسبل تطويرها بما يعود بالخير على شعبيهما الشقيقين وشعوب المنطقة عموما"، بحسب بيان إماراتي.

وقد رحب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بضيفه، مؤكدا على "استراتيجية العلاقات الثنائية بين البلدين".

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كما أقام مأدبة غداء تكريما لضيفه والوفد المرافق له حضرها عدد من الشيوخ والوزراء وأعيان الإمارات وكبار المسؤولين في الدولة.

وكانت الإمارات أكّدت خلال زيارة لولي العهد السعودي إلى أبوظبي الأربعاء، على "توافق الرؤى" بين البلدين حيال القضايا الاقليمية، في وقت تتزايد جهود إنهاء الحرب في اليمن المجاور.

والإمارات شريك في قيادة هذا التحالف الذي ولد بعد نحو شهرين من تسلّم ولي العهد السعودي منصب وزير الدفاع في يناير 2015.

وحظي الأمير محمد باستقبال رسمي ضخم في أول زيارة له إلى الإمارات منذ نحو عام، فأطلقت المدفعية 21 طلقة، وحلّقت طائرات مقاتلة في سماء العاصمة، بينما عزفت فرق محلية موسيقى تراثية لدى وصوله إلى "قصر الوطن" مكان الاستقبال الرسمي.