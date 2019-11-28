شركة نفطية تطالب بنكا لبنانيا بمليار دولار

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty واجهة لإحدى فروع بنك البحر المتوسط في لبنان أظهرت وثائق قضائية أن شركة لتجارة النفط أقامت دعوى قضائية بحق بنك البحر المتوسط اللبناني في ولاية نيويورك الأميركية، متهمة إياه بعدم رد وديعة بمليار دولار حين طلبتها.

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وقال الرئيس التنفيذي لشركة (آي.إم.إم.إس) مرتضى لاخاني، الذي يتاجر في النفط والمنتجات النفطية الأوروبية والشرق أوسطية والآسيوية، إنه لن يعلق خارج نطاق القضية، المقامة أمام المحكمة العليا لولاية نيويورك بتاريخ 22 نوفمبر.

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إعادة تشغيل الفيديو التالي مقتل متظاهرين في بغداد وشلل في جنوب العراق قتل متظاهران بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الامن الاربعاء في وسط بغداد، حيث تتواصل الاحتجاجات منذ شهرين مطالبة ب"إسقاط الحكومة"، حسبما أفادت مصادر أمنية وطبية وكالة فرانس برس. وأشارت المصادر إلى أن المتظاهرين قتلا بالرصاص الحي خلال المواجهات التي دارت عند جسر الاحرار، وأدت كذلك الى إصابة ما لا يقل عن 25 متظاهراً بجروح بالرصاص الحي وقنابل الغاز المسيلة للدموع. وقطعت الاربعاء أغلب الطرق وأغلقت الدوائر الحكومية والمدارس في جنوب العراق غداة يوم دموي في هذا البلد الذي يشهد اضطرابات منذ شهرين تعد الأسوأ في تاريخه الحديث. ففي هذا البلد الذي يعد واحداً من أكثر دول العالم ثراءً بالنفط وأيضًا من أكثر الدول فسادًا، يطالب المتظاهرون منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر بإصلاح النظام السياسي وتغيير كامل لطبقتهم الحاكمة التي يعتبرونها فاسدة. والاحتجاجات، هي الأولى من نوعها التي تخرج عفوياً منذ عقود في العراق، كما شهدت أعمال عنف أوقعت أكثر من 350 قتيلا منذ بدئها. وبعد ساعات من وقوع أعمال عنف للمرة الأولى خلال نهار الثلاثاء في مدينة كربلاء اسُتخدم خلالها الرصاص الحي ما أدى الى سقوط قتيل بحسب مصادر طبية، أعلنت الجهات المسؤولة عن إدارة العتبات الدينية عن إغلاق جميع مدارس الاطفال الدينية في مدن كربلاء والنجف المقدستين بالإضافة الى مدينة الحلة عاصمة محافظة بابل الواقعة إلى الشرق من كربلاء. وتواصل الأربعاء تصاعد سحب الدخان الأسود من مدينة كربلاء (100 كلم جنوب بغداد)، التي يزورها ملايين الشيعية سنويا قادمين من عموم العراق ومختلف دول العالم. وواصل متظاهرون قطع عدد كبير من الطرق في وسط المدينة وعلى مداخلها، ما أدى الى قطع طريق رئيسي يؤدي الى محافظة بابل حيث شهدت الاحتجاجات خلال اليومين الماضيين أعمال عنف خلفت حوالى مئة جريح أغلبهم بقنابل الغاز المسيل للدموع التي أطلقتها قوات الامن، وفقا لمصادر طبية. إقرأ أيضاً: قوة برخان في إفريقيا أمام اختبار صعب بعد أكبر خسارة للجيش الفرنسي منذ بدء عملية سرفال غارات إسرائيلية على مواقع لحماس في غزة خامنئي يقول إن الإيرانيين أحبطوا "مؤامرة خطيرة" والحكومة تتحدث عن إحراق بنوك ومقار للحكومة وشهدت مدينة الديوانية التي تصدرت موجة الاحتجاجات وتقع إلى الجنوب من كربلاء الوضع نفسه حيث أغلقت الدوائر الحكومية والمدارس فيما قطع متظاهرون أغلب الطرق بإطارات سيارة مشتعلة لمنع الموظفين للوصول إلى مقر عملهم فيما انسحبت قوات الأمن لتجنب وقوع مواجهات معهم، وفقا لمراسل فرانس برس. كما أغلقت الدوائر الحكومية والمدارس في مدن الكوت والبصرة والحلة والنجف واستمرت الاعتصامات بدون وقوع أعمال عنف. وتواصلت الاحتجاجات في البصرة والناصرية حيث تقع حقول رئيسية للذهب الاسود الذي يمثل المورد الرئيسي لميزانية البلاد، واعتصم متظاهرون عند شركة نفط ذي قار الحكومية شرق الناصرية، لكن العمل تواصل في حقول النفط الواقعة في كلا المحافظتين. على ذات الصعيد، استمرت التظاهرات في بغداد التي تعد المركز الرئيسي لاحتجاجات في البلاد، وانتشر متظاهرون يرتدون خوذا ويغطون وجوههم بشالات رقيقة لتجنب الغاز المسيل للدموع الذي تطلقه قوات الأمن التي تتستر خلف جدران إسمنتية. وتأتي احتجاجات بغداد، غداة ليلة صاخبة شهدتها ساحة التحرير الرمزية في وسط العاصمة لاحتفالات شارك فيها آلاف العراقيين بفوز منتخبهم الكروي على منتخب قطر في إطار تصفيات دورة الخليج. وقتل ستة أشخاص جراء ثلاثة انفجارات شبه متزامنة وقعت الثلاثاء في مناطق متفرقة في بغداد، وفقا لمصادر أمنية وطبية. Euronews (Ar)

شاهد: أطباء في الهند يستأصلون كلية مريض تزن 7.5 كيلوغرام أجرى أطباء هنود عملية جراحية على أحد المرضى في مستشفى "سير غانغا رام" في الهند، حيث استئصلوا أحد كليتيه وهي متورمة. وقال الطبيب ساشين كاتوريا إن العملية أجريت على الرجل، بعد وصوله إلى المستشفى وهو يعاني من آلام حادة، على مستوى الجانب الأيسر من البطن حيث لوحظ وجود كتلة ضخمة. وبعد اجراء الفحوصات اللازمة اكتشف الطبيب كاتوريا ورفاقه نزيفا كبيرا على مستوى الكلية، واتخذوا قرار باجراء العملية الجراحية. وقال الطبيب كاتوريا إنه بعد اكتشاف الوزن الهائل للكلية وهو 7.5 كيلوغرام، بحث عن طريق محرك البحث غوغل على الانترنت عن أكبر كلية تم استئصالها، فوجد أنه كانت هناك حالتان فقط، قد تم الابلاغ عنهما وكانتا أكبر من كلية المريض الحالي. و كانت الكلية الأولى تعود إلى أمريكي فيما الآخر هولندي. أما الرقم القياسي لأكبر كلية مسجلة في كتاب غينس للأرقام القياسية، فكانت تزن 4.5 كيلوغرام. تتابعون على يورونيوز أيضا: شاهد: طائرة مسيرة تنقل كلية إلى غرفة للعمليات دراسة تكشف عن أمراض خطيرة قد تصيب الإنسان بسبب النوم أقل من 6 ساعات Euronews (Ar)

اليابان تطور اختبارا للدم يكشف بدقة عن أنواع عدة من السرطانات خلال ساعات أعلنت شركة توشيبا اليابانية أنها طورت اختبارا لدم، يمكن أن يكشف أنواعا عدة من السرطانات بدقة تصل نسبتها 99% خلال ساعات فقط. وشكلت الشركة اليابانية فريقا مع كل من جامعة طوكيو الطبية، والمركز الوطني لعلاج السرطان، بهدف تطوير التكنولوجيا الجديدة. ويقول العلماء العاملون في توشيبا، إن الاختبار يقيس درجة تركز جزيئات الحمض النووي الريبوزي، التي تفرزها الخلايا السرطانية. ويقول العلماء أيضا إن الاختبارات يمكنها الكشف عن 13 نوعا من أنواع السرطان في مراحله المبكرة، بما في ذلك سرطان المعدة وسرطان المعثكلة وسرطان الثدي. ويقول العلماء إن الاختبارات تجرى عن طريق جهاز صغير، يمكن أن يتعرف على المرض خلال ساعتين، ويعتقد العلماء كذلك أن الجهاز يمكن أن يقلص كلفة فحص المرض. وتعتزم توشيبا أن تقوم باختبارات أخرى بهدف ترويج التكنولوجيا، خلال سنوات قليلة. للمزيد على يورونيوز: "جول لابز" تقرر تعليق بيع سجائر إلكترونية بعد تسجيل وفيات دراسة تكشف عن منتج يقلل من خطر إصابة الرجال بالسرطان Euronews (Ar) 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD Advertisements HQ SD LO التالي في المشاهدة التالي

وقال بنك البحر المتوسط في بيان "وديعة المليار دولار إنما هي وديعة مقيدة بتعليمات من آي.إم.إم.إس ويحل أجلها خلال عامين تقريبا من الآن".

وأضاف البنك أنه اكتشف "مخالفات مادية للاتفاق ومحاولات من جانب آي.إم.إم.إس لتوجيه أموال مستحقة لبنك البحر المتوسط في الخارج" بين 30 أكتوبر و12 نوفمبر 2019. ولم يخض في التفاصيل.

وجاء في البيان أيضا "بنك البحر المتوسط رفض محاولات آي.إم.إم.إس تلك واتخذ الإجراءات المناسبة".

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والقضية على ما يبدو من باكورة التحديات الرئيسية للقيود التي بدأت البنوك اللبنانية فرضها على التحويلات والسحب مع مكابدتها نقصا في العملة الصعبة ومخاوف من نزوح الأموال.

وأدت الاحتجاجات التي تجتاح لبنان منذ 17 أكتوبر إلى تنامي الضغوط على النظام المالي في البلاد واشتداد أزمة العملة الصعبة وهو ما دفع البنوك التجارية إلى وضع قيود على السحب بالعملة الأجنبية وعلى جميع التحويلات إلى الخارج تقريبا.

وقالت آي.إم.إم.إس، المسجلة في بيليز ولها مكاتب في لندن وسنغافورة، في دعواها إنها طلبت من بنك البحر المتوسط استرداد وديعة بمليار دولار في الثامن من نوفمبر 2019.

ورد البنك في 12 نوفمبر أنه أنهى جميع التسهيلات الائتمانية للشركة "نظرا للتغير الجوهري المعاكس في الوضع الاقتصادي للبنان والسوق المالية اللبنانية"، بحسب وثيقة المحكمة.

وفي الوقت نفسه، رفض بنك البحر المتوسط الإفراج عن وديعة المليار دولار، مما دفع آي.إم.إم.إس لإقامة الدعوى في الولايات المتحدة في 22 نوفمبر ، بحسب الوثيقة.

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كانت ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية قالت في 14 نوفمبر إنها خفضت تصنيف بنك البحر المتوسط ليدخل على نحو أعمق في النطاق عالي المخاطر، متعللة بتنامي ضغوط السيولة نظرا للتآكل السريع للودائع. وتصنف الوكالة البنك الآن عند CCC وقالت إنه عرضة لمزيد من الخفض.

وبدأت آي.إم.إم.إس تعاملاتها مع بنك البحر المتوسط في نوفمبر 2017 بودائع قصيرة الأجل تصل إلى تسعة أشهر بأسعار فائدة سنوية تصل إلى 6.5 بالمئة.