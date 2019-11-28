العراق على حافة "العصيان" وتحذيرات من حرب أهلية

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قطع عدد من المتظاهرين فى محافظتى كربلاء والبصرة بالعراق عدداً من الطرق والجسور، أمس، فى إطار تصعيد الاحتجاجات المتواصلة التى ترفع شعار «مناهضة الفساد ومحاسبة المسئولين الفاسدين».

المتظاهرون يقطعون الطرق فى البصرة وكربلاء

وأمهل المحتجون فى المحافظة السلطة المحلية وأعضاء مجلس النواب أسبوعاً لإقالة قائد شرطة البصرة. وأعلن مصدر أمنى إصابة 80 من القوات الأمنية والعشرات من المتظاهرين، حيث جرى استخدام الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، الذين استخدموا الحجارة للرد على القوات الأمنية، قرب مبنى مديرية التربية ومديرية الزراعة فى محافظة المثنى.

شاهد الفيديو مقتل ثمانية متظاهرين جنوب العراق

مقدم من Euronews

إعادة تشغيل الفيديو التالي مقتل متظاهرين في بغداد وشلل في جنوب العراق قتل متظاهران بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الامن الاربعاء في وسط بغداد، حيث تتواصل الاحتجاجات منذ شهرين مطالبة ب"إسقاط الحكومة"، حسبما أفادت مصادر أمنية وطبية وكالة فرانس برس. وأشارت المصادر إلى أن المتظاهرين قتلا بالرصاص الحي خلال المواجهات التي دارت عند جسر الاحرار، وأدت كذلك الى إصابة ما لا يقل عن 25 متظاهراً بجروح بالرصاص الحي وقنابل الغاز المسيلة للدموع. وقطعت الاربعاء أغلب الطرق وأغلقت الدوائر الحكومية والمدارس في جنوب العراق غداة يوم دموي في هذا البلد الذي يشهد اضطرابات منذ شهرين تعد الأسوأ في تاريخه الحديث. ففي هذا البلد الذي يعد واحداً من أكثر دول العالم ثراءً بالنفط وأيضًا من أكثر الدول فسادًا، يطالب المتظاهرون منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر بإصلاح النظام السياسي وتغيير كامل لطبقتهم الحاكمة التي يعتبرونها فاسدة. والاحتجاجات، هي الأولى من نوعها التي تخرج عفوياً منذ عقود في العراق، كما شهدت أعمال عنف أوقعت أكثر من 350 قتيلا منذ بدئها. وبعد ساعات من وقوع أعمال عنف للمرة الأولى خلال نهار الثلاثاء في مدينة كربلاء اسُتخدم خلالها الرصاص الحي ما أدى الى سقوط قتيل بحسب مصادر طبية، أعلنت الجهات المسؤولة عن إدارة العتبات الدينية عن إغلاق جميع مدارس الاطفال الدينية في مدن كربلاء والنجف المقدستين بالإضافة الى مدينة الحلة عاصمة محافظة بابل الواقعة إلى الشرق من كربلاء. وتواصل الأربعاء تصاعد سحب الدخان الأسود من مدينة كربلاء (100 كلم جنوب بغداد)، التي يزورها ملايين الشيعية سنويا قادمين من عموم العراق ومختلف دول العالم. وواصل متظاهرون قطع عدد كبير من الطرق في وسط المدينة وعلى مداخلها، ما أدى الى قطع طريق رئيسي يؤدي الى محافظة بابل حيث شهدت الاحتجاجات خلال اليومين الماضيين أعمال عنف خلفت حوالى مئة جريح أغلبهم بقنابل الغاز المسيل للدموع التي أطلقتها قوات الامن، وفقا لمصادر طبية. إقرأ أيضاً: قوة برخان في إفريقيا أمام اختبار صعب بعد أكبر خسارة للجيش الفرنسي منذ بدء عملية سرفال غارات إسرائيلية على مواقع لحماس في غزة خامنئي يقول إن الإيرانيين أحبطوا "مؤامرة خطيرة" والحكومة تتحدث عن إحراق بنوك ومقار للحكومة وشهدت مدينة الديوانية التي تصدرت موجة الاحتجاجات وتقع إلى الجنوب من كربلاء الوضع نفسه حيث أغلقت الدوائر الحكومية والمدارس فيما قطع متظاهرون أغلب الطرق بإطارات سيارة مشتعلة لمنع الموظفين للوصول إلى مقر عملهم فيما انسحبت قوات الأمن لتجنب وقوع مواجهات معهم، وفقا لمراسل فرانس برس. كما أغلقت الدوائر الحكومية والمدارس في مدن الكوت والبصرة والحلة والنجف واستمرت الاعتصامات بدون وقوع أعمال عنف. وتواصلت الاحتجاجات في البصرة والناصرية حيث تقع حقول رئيسية للذهب الاسود الذي يمثل المورد الرئيسي لميزانية البلاد، واعتصم متظاهرون عند شركة نفط ذي قار الحكومية شرق الناصرية، لكن العمل تواصل في حقول النفط الواقعة في كلا المحافظتين. على ذات الصعيد، استمرت التظاهرات في بغداد التي تعد المركز الرئيسي لاحتجاجات في البلاد، وانتشر متظاهرون يرتدون خوذا ويغطون وجوههم بشالات رقيقة لتجنب الغاز المسيل للدموع الذي تطلقه قوات الأمن التي تتستر خلف جدران إسمنتية. وتأتي احتجاجات بغداد، غداة ليلة صاخبة شهدتها ساحة التحرير الرمزية في وسط العاصمة لاحتفالات شارك فيها آلاف العراقيين بفوز منتخبهم الكروي على منتخب قطر في إطار تصفيات دورة الخليج. وقتل ستة أشخاص جراء ثلاثة انفجارات شبه متزامنة وقعت الثلاثاء في مناطق متفرقة في بغداد، وفقا لمصادر أمنية وطبية. Euronews (Ar)

شاهد: أطباء في الهند يستأصلون كلية مريض تزن 7.5 كيلوغرام أجرى أطباء هنود عملية جراحية على أحد المرضى في مستشفى "سير غانغا رام" في الهند، حيث استئصلوا أحد كليتيه وهي متورمة. وقال الطبيب ساشين كاتوريا إن العملية أجريت على الرجل، بعد وصوله إلى المستشفى وهو يعاني من آلام حادة، على مستوى الجانب الأيسر من البطن حيث لوحظ وجود كتلة ضخمة. وبعد اجراء الفحوصات اللازمة اكتشف الطبيب كاتوريا ورفاقه نزيفا كبيرا على مستوى الكلية، واتخذوا قرار باجراء العملية الجراحية. وقال الطبيب كاتوريا إنه بعد اكتشاف الوزن الهائل للكلية وهو 7.5 كيلوغرام، بحث عن طريق محرك البحث غوغل على الانترنت عن أكبر كلية تم استئصالها، فوجد أنه كانت هناك حالتان فقط، قد تم الابلاغ عنهما وكانتا أكبر من كلية المريض الحالي. و كانت الكلية الأولى تعود إلى أمريكي فيما الآخر هولندي. أما الرقم القياسي لأكبر كلية مسجلة في كتاب غينس للأرقام القياسية، فكانت تزن 4.5 كيلوغرام. تتابعون على يورونيوز أيضا: شاهد: طائرة مسيرة تنقل كلية إلى غرفة للعمليات دراسة تكشف عن أمراض خطيرة قد تصيب الإنسان بسبب النوم أقل من 6 ساعات Euronews (Ar)

اليابان تطور اختبارا للدم يكشف بدقة عن أنواع عدة من السرطانات خلال ساعات أعلنت شركة توشيبا اليابانية أنها طورت اختبارا لدم، يمكن أن يكشف أنواعا عدة من السرطانات بدقة تصل نسبتها 99% خلال ساعات فقط. وشكلت الشركة اليابانية فريقا مع كل من جامعة طوكيو الطبية، والمركز الوطني لعلاج السرطان، بهدف تطوير التكنولوجيا الجديدة. ويقول العلماء العاملون في توشيبا، إن الاختبار يقيس درجة تركز جزيئات الحمض النووي الريبوزي، التي تفرزها الخلايا السرطانية. ويقول العلماء أيضا إن الاختبارات يمكنها الكشف عن 13 نوعا من أنواع السرطان في مراحله المبكرة، بما في ذلك سرطان المعدة وسرطان المعثكلة وسرطان الثدي. ويقول العلماء إن الاختبارات تجرى عن طريق جهاز صغير، يمكن أن يتعرف على المرض خلال ساعتين، ويعتقد العلماء كذلك أن الجهاز يمكن أن يقلص كلفة فحص المرض. وتعتزم توشيبا أن تقوم باختبارات أخرى بهدف ترويج التكنولوجيا، خلال سنوات قليلة. للمزيد على يورونيوز: "جول لابز" تقرر تعليق بيع سجائر إلكترونية بعد تسجيل وفيات دراسة تكشف عن منتج يقلل من خطر إصابة الرجال بالسرطان Advertisements Euronews (Ar) 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO التالي في المشاهدة التالي

واحترقت محال تجارية فى حى الشرطة بالسماوة نتيجة مواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين. وأفادت قناة العربية الإخبارية بأن محافظ «ذى قار» وجّه باستبدال قوات مكافحة الشغب بقوات الدعم السريع لتقليل الاحتكاك مع المتظاهرين. وفى محافظة المثنى، أعلن المحافظ تعطيل الدراسة يومين بالمحافظة. ودعا وجهاء وعشائر البصرة إلى عصيان مدنى، اليوم، وإغلاق الطرق الرئيسية والموانئ النفطية احتجاجاً على تعرض المتظاهرين للعنف، وحذَّر عدد من شيوخ ونخب ووجهاء الوسط والجنوب من حرب أهلية قادمة، فى نداء وجهوه إلى المرجع الدينى الأعلى فى العراق، على السيستانى. وأكد رئيس الوزراء العراقى، عادل عبدالمهدى، أن القضاء أطلق سراح 2500 موقوف، وأوضح أن المتبقى 240 على ذمة قضايا جنائية، وسيطلق سراحهم بعد استكمال الإجراءات القانونية.

وقال «عبدالمهدى»، إن قوات الأمن حرصت على حماية المتظاهرين فى ساحات التظاهر، ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن رئيس الوزراء قوله: «شرعنا بتشكيل قوات حفظ القانون وجهزناها بالتجهيزات الخاصة بها»، وأضاف: «أحداث مؤسفة رافقت التظاهرات، واللجنة التحقيقية أوضحت ذلك فى تقريرها».

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