الاحتلال يقرر منع الإفراج عن جثامين الشهداء الفلسطينيين

دبي - بواسطة محمد فارس أمر وزير الحرب «الإسرائيلي»، نفتالي بينت، أمس، منع تسليم جثامين الفلسطينيين الذين ارتقوا خلال مواجهات مع الجيش «الإسرائيلي»، الأمر الذي قوبل بتنديد شديد من قبل السلطة الفلسطينية. وبحسب هذا القرار، فإنه لن يتم تسليم الجثامين المحتجزة لدى «إسرائيل» أو التي سيتم احتجازها في المستقبل.

وذكرت وسائل إعلام «إسرائيلية» أن الأمر يأتي ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى ما سمته «ردع الفلسطينيين». وذكر مكتب وزير الحرب، أن «بينت» أوعز للجيش والدوائر الأمنية بالاستعداد لتغيير سياسة «تل أبيب» في هذا الشأن، والذي سيتمثل بوقف تسليم جثامين منفذي العمليات إلى عائلاتهم بغض النظر عن انتمائهم الفصائلي وطبيعة الهجمات التي نفذوها أو حاولوا تنفيذها.

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إعادة تشغيل الفيديو التالي مقتل متظاهرين في بغداد وشلل في جنوب العراق قتل متظاهران بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الامن الاربعاء في وسط بغداد، حيث تتواصل الاحتجاجات منذ شهرين مطالبة ب"إسقاط الحكومة"، حسبما أفادت مصادر أمنية وطبية وكالة فرانس برس. وأشارت المصادر إلى أن المتظاهرين قتلا بالرصاص الحي خلال المواجهات التي دارت عند جسر الاحرار، وأدت كذلك الى إصابة ما لا يقل عن 25 متظاهراً بجروح بالرصاص الحي وقنابل الغاز المسيلة للدموع. وقطعت الاربعاء أغلب الطرق وأغلقت الدوائر الحكومية والمدارس في جنوب العراق غداة يوم دموي في هذا البلد الذي يشهد اضطرابات منذ شهرين تعد الأسوأ في تاريخه الحديث. ففي هذا البلد الذي يعد واحداً من أكثر دول العالم ثراءً بالنفط وأيضًا من أكثر الدول فسادًا، يطالب المتظاهرون منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر بإصلاح النظام السياسي وتغيير كامل لطبقتهم الحاكمة التي يعتبرونها فاسدة. والاحتجاجات، هي الأولى من نوعها التي تخرج عفوياً منذ عقود في العراق، كما شهدت أعمال عنف أوقعت أكثر من 350 قتيلا منذ بدئها. وبعد ساعات من وقوع أعمال عنف للمرة الأولى خلال نهار الثلاثاء في مدينة كربلاء اسُتخدم خلالها الرصاص الحي ما أدى الى سقوط قتيل بحسب مصادر طبية، أعلنت الجهات المسؤولة عن إدارة العتبات الدينية عن إغلاق جميع مدارس الاطفال الدينية في مدن كربلاء والنجف المقدستين بالإضافة الى مدينة الحلة عاصمة محافظة بابل الواقعة إلى الشرق من كربلاء. وتواصل الأربعاء تصاعد سحب الدخان الأسود من مدينة كربلاء (100 كلم جنوب بغداد)، التي يزورها ملايين الشيعية سنويا قادمين من عموم العراق ومختلف دول العالم. وواصل متظاهرون قطع عدد كبير من الطرق في وسط المدينة وعلى مداخلها، ما أدى الى قطع طريق رئيسي يؤدي الى محافظة بابل حيث شهدت الاحتجاجات خلال اليومين الماضيين أعمال عنف خلفت حوالى مئة جريح أغلبهم بقنابل الغاز المسيل للدموع التي أطلقتها قوات الامن، وفقا لمصادر طبية. إقرأ أيضاً: قوة برخان في إفريقيا أمام اختبار صعب بعد أكبر خسارة للجيش الفرنسي منذ بدء عملية سرفال غارات إسرائيلية على مواقع لحماس في غزة خامنئي يقول إن الإيرانيين أحبطوا "مؤامرة خطيرة" والحكومة تتحدث عن إحراق بنوك ومقار للحكومة وشهدت مدينة الديوانية التي تصدرت موجة الاحتجاجات وتقع إلى الجنوب من كربلاء الوضع نفسه حيث أغلقت الدوائر الحكومية والمدارس فيما قطع متظاهرون أغلب الطرق بإطارات سيارة مشتعلة لمنع الموظفين للوصول إلى مقر عملهم فيما انسحبت قوات الأمن لتجنب وقوع مواجهات معهم، وفقا لمراسل فرانس برس. كما أغلقت الدوائر الحكومية والمدارس في مدن الكوت والبصرة والحلة والنجف واستمرت الاعتصامات بدون وقوع أعمال عنف. وتواصلت الاحتجاجات في البصرة والناصرية حيث تقع حقول رئيسية للذهب الاسود الذي يمثل المورد الرئيسي لميزانية البلاد، واعتصم متظاهرون عند شركة نفط ذي قار الحكومية شرق الناصرية، لكن العمل تواصل في حقول النفط الواقعة في كلا المحافظتين. على ذات الصعيد، استمرت التظاهرات في بغداد التي تعد المركز الرئيسي لاحتجاجات في البلاد، وانتشر متظاهرون يرتدون خوذا ويغطون وجوههم بشالات رقيقة لتجنب الغاز المسيل للدموع الذي تطلقه قوات الأمن التي تتستر خلف جدران إسمنتية. وتأتي احتجاجات بغداد، غداة ليلة صاخبة شهدتها ساحة التحرير الرمزية في وسط العاصمة لاحتفالات شارك فيها آلاف العراقيين بفوز منتخبهم الكروي على منتخب قطر في إطار تصفيات دورة الخليج. وقتل ستة أشخاص جراء ثلاثة انفجارات شبه متزامنة وقعت الثلاثاء في مناطق متفرقة في بغداد، وفقا لمصادر أمنية وطبية. Euronews (Ar)

شاهد: أطباء في الهند يستأصلون كلية مريض تزن 7.5 كيلوغرام أجرى أطباء هنود عملية جراحية على أحد المرضى في مستشفى "سير غانغا رام" في الهند، حيث استئصلوا أحد كليتيه وهي متورمة. وقال الطبيب ساشين كاتوريا إن العملية أجريت على الرجل، بعد وصوله إلى المستشفى وهو يعاني من آلام حادة، على مستوى الجانب الأيسر من البطن حيث لوحظ وجود كتلة ضخمة. وبعد اجراء الفحوصات اللازمة اكتشف الطبيب كاتوريا ورفاقه نزيفا كبيرا على مستوى الكلية، واتخذوا قرار باجراء العملية الجراحية. وقال الطبيب كاتوريا إنه بعد اكتشاف الوزن الهائل للكلية وهو 7.5 كيلوغرام، بحث عن طريق محرك البحث غوغل على الانترنت عن أكبر كلية تم استئصالها، فوجد أنه كانت هناك حالتان فقط، قد تم الابلاغ عنهما وكانتا أكبر من كلية المريض الحالي. و كانت الكلية الأولى تعود إلى أمريكي فيما الآخر هولندي. أما الرقم القياسي لأكبر كلية مسجلة في كتاب غينس للأرقام القياسية، فكانت تزن 4.5 كيلوغرام. تتابعون على يورونيوز أيضا: شاهد: طائرة مسيرة تنقل كلية إلى غرفة للعمليات دراسة تكشف عن أمراض خطيرة قد تصيب الإنسان بسبب النوم أقل من 6 ساعات Euronews (Ar)

اليابان تطور اختبارا للدم يكشف بدقة عن أنواع عدة من السرطانات خلال ساعات أعلنت شركة توشيبا اليابانية أنها طورت اختبارا لدم، يمكن أن يكشف أنواعا عدة من السرطانات بدقة تصل نسبتها 99% خلال ساعات فقط. وشكلت الشركة اليابانية فريقا مع كل من جامعة طوكيو الطبية، والمركز الوطني لعلاج السرطان، بهدف تطوير التكنولوجيا الجديدة. ويقول العلماء العاملون في توشيبا، إن الاختبار يقيس درجة تركز جزيئات الحمض النووي الريبوزي، التي تفرزها الخلايا السرطانية. ويقول العلماء أيضا إن الاختبارات يمكنها الكشف عن 13 نوعا من أنواع السرطان في مراحله المبكرة، بما في ذلك سرطان المعدة وسرطان المعثكلة وسرطان الثدي. ويقول العلماء إن الاختبارات تجرى عن طريق جهاز صغير، يمكن أن يتعرف على المرض خلال ساعتين، ويعتقد العلماء كذلك أن الجهاز يمكن أن يقلص كلفة فحص المرض. وتعتزم توشيبا أن تقوم باختبارات أخرى بهدف ترويج التكنولوجيا، خلال سنوات قليلة. للمزيد على يورونيوز: "جول لابز" تقرر تعليق بيع سجائر إلكترونية بعد تسجيل وفيات دراسة تكشف عن منتج يقلل من خطر إصابة الرجال بالسرطان Euronews (Ar) 1 Advertisements إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO التالي في المشاهدة التالي

وأضاف أنه سينظر في حالات استثنائية، حينما تعود الجثامين لقاصرين. وقال البيان إن هذه الخطوة جاءت بغية منع تنظيم مراسم تشييع شعبية لمنفذي العمليات. ونقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن مصدر في وزارة الحرب قوله، إن «بينت» يدرس إمكانية اتخاذ مزيد من الإجراءات بغية إجبار الفلسطينيين على الامتناع عن تنفيذ العمليات، بما في ذلك زيادة حدة سوء ظروف احتجاز الأسرى. وتولى «بينت» منصب وزير الحرب في حكومة تصريف الأعمال التي يترأسها بنيامين نتنياهو، في وقت سابق من نوفمبر الجاري، ويتبنى وزير الحرب مواقف متطرفة، إذ يعارض إقامة دولة فلسطينية، وأقر بأنه «قتل عدداً كبيراً من العرب».

وفي أول تعليق لها، نددت السلطة الفلسطينية بالقرار، على لسان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر. ونقلت وكالة «وفا» الرسمية الفلسطينية عن أبو بكر قوله: إن تصريحات «وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينت، تفوح منها الكراهية والتطرف». وأضاف أن كلام «بينت» «دليل آخر على أن إسرائيل كيان إرهابي يتلذذ باحتجاز الجثامين والانتقام من أسرهم».

وكانت المحكمة العليا في «إسرائيل»، قضت في سبتمبر الماضي بجواز استمرار احتجاز جثامين فلسطينيين، قتلهم جيش الاحتلال على مدار عقود في الصراع العربي «الإسرائيلي». وقبل ذلك، حصلت «الحملة الوطنية الفلسطينية لاسترداد جثامين الشهداء»، و«مركز القدس» للمساعدة القانونية على تعهد من جيش الاحتلال أمام المحكمة العليا في «إسرائيل» قبل سنوات، بأنه لن يعود إلى سياسة احتجاز جثامين الفلسطينيين، لكن قرار «بينت»، الذي صدر، يقطع الطريق أمام هذه المحاولات على ما يبدو. وتحتجز «إسرائيل» 304 جثامين لفلسطينيين وعرب منذ احتلالها للضفة الغربية عام 1967، فيما يعرف باسم «مقبرة الأرقام»، ومن بين هؤلاء جثامين 52 ارتقوا منذ 2015.

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(وكالات)