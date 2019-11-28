دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان معلومات وردت لشعبة بحث جنائي اقليم الوسط حول تداول عدد من تجار المجوهرات بوجود قطع ذهبية (اونصات )مزورة يجري تداولها من قبل شخص مجهول. حيث بوشر بتتبع تلك المعلومات والتحقيق فيها، حيث وردت معلومات امس حول وجود شخص اجنبي يقوم بعرض تلك القطع على احد محال المجوهرات في لواء الرصيفة وجرى التحرك للمكان على الفور والقي القبض عليه . اقرأ أيضاً : تحذير لأصحاب محلات الذهب في الأردن من "ألماس مزور" واضاف الناطق الاعلامي انه ضبط بحوزة ذلك الشخص قطعة ذهبية مزورة ومبالغ مالية متفرقة وبتفتيش منزله ضبط عدد اخر من تلك القطع التي جرى عرضها على خبير واكد ان جميعها مزورة. وتقدم ثلاثة اصحاب لمحال مجوهرات بشكاوى بحق ذلك الشخص بعد التعرف عليه بانه ذات الشخص الذي قام بالاحتيال عليهم وما زال التحقيق جارياً.

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كانت هذه تفاصيل خبر أجنبي يحتال على أصحاب محال مجوهرات في الأردن ببيعهم أونصات مزورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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