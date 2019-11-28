اختيارنا لمجموعة مفضلة من الإكسسوارات والأغطية لهواتف آيفون 11 ((2))

دبي - بواسطة محمد فارس كابل الشحن القابل للإرتداء من Hyper لهاتف آيفون 11 © Tech World قدمت بواسطة

نأخذكم في هذا المقال مع جولة مميزة لمجموعة مختلفة من الإكسسوارات والأغطية الخاصة بهواتف آبل وسلسلة آيفون 11 الجديدة، والتي نضيفها بعد مراجعة الجزء الأول من قائمة اختياراتنا المفضلة لملحقات وإكسسوارات هاتف آيفون 11 الجديد.

كابل الشحن القابل للإرتداء من Hyper

تستحق الفكرة الإشادة نظراً لكونها مبتكرة وعملية للغاية، حيث أطلقت شركة Hyper المختصة في مجال ملحقات الهواتف الذكية وبنوك الطاقة كابل Lightning لشحن هواتف آيفون يمكن ارتداؤه في صورة ميدالية مفاتيح أو في صورة طوق حول الرقبة يستخدم لحمل المفاتيح أو بطاقات التعريف. الفكرة تتيح لمستخدمها حمل كابل آيفون معه في كل مكان من خلال استخدامه لغرض آخر بسيط ومفيد. الكابل يتوفر بسعر 25 دولاراً تقريباً في اصدارات مختلفة بأطوال مختلفة بداية من 20 سم وتصل حتى مترين وهو مصنوع من الألومنيوم فائق التحمل ليتحمل الثني.

سماعات X10 من MEE Audio

تأتي تلك السماعات الرياضية اللاسلكية بالكامل بحقيبة شحن لاسلكية مماثلة لتلك التي تستخدمها سماعات آبل، وتحصل السماعات، بسعة البطارية التي تتضمنها حقيبة الشحن اللاسلكية، على زمن تشغيل كلي يصل إلى 23 ساعة من الاستخدام. السماعات تأتي بتصميم جيد يعتمد على اللون الأسود وتضم أزرار للتحكم بالصوت وقبول ورفض المكالمات وكذلك استدعاء المساعد الصوتي “سيري”، وهي تضم محرك صوتي بقياس 5 مم. تباع سماعات X10 بسعر 80 دولار أمريكي. ربما التصميم ليس الأفضل من حيث الشكل ولكنها بديلاً ممتازاً من حيث الجودة بسعر معقول.

سماعات ZeBuds من MyKronoz

ربما يكون هذا هو الخيار الأنسب والأرخص لمن يبحث عن سماعات مماثلة تماماً لسماعات آبل ، على الأقل من حيث الشكل وطريقة الاستخدام. تأتي سماعات ZeBuds من صانع أوروبي وبسعر مناسب للغاية يبلغ 60 دولار أمريكي وهي مطابقة تماماً لسماعات آبل من حيث التصميم وكذلك من حيث شكل وطريقة عمل حقيبة الشحن اللاسلكية، والتي تحصل بموجبها على زمن تشغيل اجمالي يصل إلى 20 ساعة عمل. لا تتوقف تلك السماعات هنا، ولكنها تمتد لتقدم تحكم في الصوت والمكالمات باستخدام اللمس من خلال لمس جزء محدد من السماعات نفسها، وتأتي بعدة ألوان مختلفة، لا خلاف هنا على أن التصميم ممتاز كذلك.

الجيل الثاني من غلاف nood شديد النحافة

أطلقت الشركة البريطانية اصداراً جديداً من هذا الغلاف شديد النحافة الخاص بهواتف آيفون 11 والذي امتدحناه لكونه أحد أفضل الخيارات المتاحة للهاتف بالفعل نظرا لنحافته الشديدة واحتفاظه بشكل الهاتف دون تغيير يذكر. الجيل الجديد من أغلفة nood يتوافر بخيار لامع من الأبيض أو الأسود بالإضافة إلى الخيار التقليدي، يضيف مزيد من الصلابة للغلاف نفسه، يغطي أزرار الهاتف الجانبية، ولكنه للأسف يفتقد لخيار اللون الأوسد والأبيض الشفاف الذي كان يتوافر في الجيل الأول والذي كنت في الواقع أفضله. لا يزال هذا الغلاف من المنتجات الجيدة المتوفرة لهواتف آيفون التي لا تضيف الكثير من الوزن و الحجم للهاتف.

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منتجات Fuse Chicken للشحن

تقدم تلك الشركة بعض الأفكار الجيدة لشحن هواتف الآيفون من بينها الحامل المرن، Fuse Chicken Bobine، والذي يأتي في صورة كابل شحن من المعدن المقوى القابل للتشكيل ما يسمح بتوصيل الهاتف بالحاسب للشحن أو نقل البيانات وفي الوقت ذاته الاحتفاظ بالهاتف في وضع معين كشاشة جانبية للحاسب على سبيل المثال. يمكنك أيضاً استخدام الحامل لضبط الهاتف في وضعية معينة للتصوير واستخدامه كبديل لحامل الكاميرا tripod. تقدم الشركة أيضاً مجموعة مختلفة من الشواحن اللاسلكية للمنزل والسيارة وكذلك بنوك الطاقة اللاسلكية، من بينها مجموعة Gravity، والتي تلتصق بالهاتف مغناطيسياً في المنزل أو السيارة لتتم عملية الشحن اللاسلكي دون أن يتحرك الهاتف من مكانه. جميع منتجات Fuse Chicken متوفرة في المنطقة العربية من خلال مجموعة متاجر “فيرجين – Virgin Megastores “ .

الجيل الثاني من قفازات Mujjo التي تدعم اللمس

لمن يعيشون في المناطق الباردة، هذة القفازات من الصانع الأوروبي Mujjo هي الأفضل على الإطلاق في فئة القفازات التي تدعم اللمس وتمكنك من استخدام هاتفك أو جهازك اللوحي دون الحاجة إلى خلع القفازات من يديك، ولكنها كذلك من بين الأغلى في تلك الفئة. عادت الشركة هذا العام لتطرح الجيل الجديد من تلك القفازات المثالية بالفعل والذي أضافت إليه بعض المميزات الاضافية من بينها سطح أكبر يدعم اللمس لتتناسب مع الأجهزة اللوحية كبيرة الحجم، طبقة عزل اضافية تجعلها مناسبة لدرجات حرارة أكثر إنخفاضاً، وكذلك طبقة من المطاط تجعل القفازات أكثر تمسكاً بهاتفك أو جهازك لتمنع من الإنزلاق من بين يديك.

أغلفة Totallee الشفافة للآيفون

لمن يريدون البساطة أيضاً، تطرح شركة Totallee منتج وحيد متخصص ولا تقدم غيره، وهو ببساطة أغطية لكافة الهواتف الذكية تمتاز بكونها نحيفة، شفافة، لا تحمل علامات تجارية أو عبارات أخرى، وتوفر حماية جيدة للهاتف. لا يتجاوز سمك الغطاء 0.02 إنش، ويبلغ وزنه غرامين فقط، ولا يحمل أية علامات تجارية تخفي الهاتف. جميع اصدارات هذة الشركة تباع بسعر 35 دولار أمريكي، باستثناء اصدارة واحدة فقط من الجلد تباع بسعر 45 دولار أمريكي.

التدوينة اختيارنا لمجموعة مفضلة من الإكسسوارات والأغطية لهواتف آيفون 11 ((2)) ظهرت أولاً على عالم التقنية.