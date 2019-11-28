هذا الموضوع سامسونج تبدأ دفع الإصدار الثابت من تحديث One UI 2.0 وAndroid 10 لهواتف Galaxy S10 ظهر على التقنية بلا حدود.
كشفت سامسونج مؤخراً عن جدولها الزمني لدفع تحديث One UI 2.0 وAndroid 10 لإصدارات الشركة، واليوم بدأت سامسونج بالفعل في دفع الإصدار الثابت من التحديث في ألمانيا.
بدأ مستخدمي هواتف Galaxy S10 في تلقي الإصدار الثابت من تحديث One UI 2.0 وAndroid 10، والذي يصل إلى حجم 140 ميجا بايت، كما يأتي بتحديث لبرمجيات الحماية لشهر ديسمبر.
يتوفر الإصدار الثابت من تحديث One UI 2.0 وAndroid 10 في الإصدار رقم G97**XXU3BSKO لمستخدمي هواتف Galaxy S10 في ألمانيا، كما يصل التحديث في البداية للمستخدمين المسجلين في برنامج الإصدار التجريبي.
من جانب أخر يشير جدول سامسونج الزمني لدفع التحديثات إلى أن الإصدار الثابت من تحديث One UI 2.0 وAndroid 10 سينطلق للمستخدمين في جميع أنحاء العالم خلال شهر يناير من بداية العام المقبل.
أيضاً يمكن لمستخدمي هواتف Galaxy S10e و Galaxy S10 أو Galaxy S10 Plus في سوق ألمانيا الحصول على التحديث الثابت الآن، وذلك عبر التوجه إلى الإعدادات، ومنها إلى تحديث البرمجيات.
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هذا الموضوع سامسونج تبدأ دفع الإصدار الثابت من تحديث One UI 2.0 وAndroid 10 لهواتف Galaxy S10 ظهر على التقنية بلا حدود.
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