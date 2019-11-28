شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى يقيل رئيس خلية الأزمة بمحافظة ذى قار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، قرارا بتعيين الفريق سعد حربية رئيسا لخلية الأزمة في محافظة ذي قار بدلا من الفريق جميل الشمري. Advertisements وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء /نينا/، أن ذلك جاء عقب مطالبة محافظ ذي قار عادل الدخيلي، رئيس الوزراء بتشكيل لجان تحقيقية فورية وإدانة كل من تسبب بسفك الدماء، وإصدار أوامر لإيقاف القيادات العسكرية في إدارة خلية الأزمة الخاصة بالمحافظة.

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