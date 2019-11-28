شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محمد بن راشد ومحمد بن سلمان يبحثان تطوير العلاقات الأخوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية، تطوير العلاقات الأخوية بين البلدين، حسبما ذكرت شبكة العين الإماراتية.

واستقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الخميس، في قصره في زعبيل بدبي، ولى العهد السعودى ورحب بضيف الإمارات، مؤكدا استراتيجية العلاقات الثنائية بين البلدين التي لا تنفصم عراها.