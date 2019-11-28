شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محمد بن راشد ومحمد بن سلمان يبحثان تطوير العلاقات الأخوية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية، تطوير العلاقات الأخوية بين البلدين، حسبما ذكرت شبكة العين الإماراتية.
واستقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الخميس، في قصره في زعبيل بدبي، ولى العهد السعودى ورحب بضيف الإمارات، مؤكدا استراتيجية العلاقات الثنائية بين البلدين التي لا تنفصم عراها.
وتطرق اللقاء إلى الحديث حول عدد من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الأخوية بين الإمارات والسعودية في شتى المجالات وسبل تطويرها بما يعود بالخير على شعبيهما الشقيقين وشعوب المنطقة عموما.
وأقام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مأدبة غداء تكريما لضيف الإمارات والوفد المرافق حضرها عدد من الشيوخ والوزراء وأعيان البلاد وكبار المسؤولين في دولة الإمارات.
وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز قد وصل، الأربعاء، إلى الإمارات، في زيارة رسمية تتناول العلاقات وأبرز المستجدات الإقليمية.
وتعد هذه الزيارة الثانية لولي العهد السعودي خلال نحو عام؛ حيث زار الأمير محمد بن سلمان الإمارات يوم 22 نوفمبر من العام الماضي.
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