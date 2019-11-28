مؤسسة النفط الليبية: حقل الفيل أصيب "بأضرار بسيطة" والإنتاج استؤنف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المؤسسة الوطنية للنفط فى ليبيا اليوم الخميس إن منشآت حقل الفيل النفطى لم تصبها إلا "أضرار بسيطة" بسبب قتال دار على مدار اليومين الماضيين، مما يسمح باستئناف الإنتاج.
وقالت المؤسسة إن موظفيها لم يصابوا "بأى أضرار تذكر" جراء الاشتباكات والضربات الجوية، إذ اشتبكت قوات متناحرة للسيطرة على الحقل البالغة طاقته سبعين ألف برميل يوميا.
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